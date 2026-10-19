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Бронирование – отменить, женщин – мобилизовать: какие радикальные решения предлагают в Раде

Народная депутат Безуглая указала, кому нужно сохранить бронирование от мобилизации

19 октября 2026, 14:41
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Кречмаровская Наталия

Народная депутат Марьяна Безугла считает, что бронирование должно быть минимальным. По ее словам, это:

Бронирование – отменить, женщин – мобилизовать: какие радикальные решения предлагают в Раде

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

  • предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса) после аудита,

  • большинство объектов критической инфраструктуры,

  • пара тысяч топ-чиновников, таких как министры, заместители, региональные руководители, нардепы.

И это, по ее словам, все.

"Ни полицейские, ни прокуроры, ни чиновники массово — никто из них не должен быть забронирован. Ветераны прекрасно могут становиться патрульными полицейскими, а бюрократический аппарат в государстве и так надо сокращать. В армию попали инженеры, управленцы, делопроизводители, водители, художники и учителя. Почему они там, где они там, мы там? "там" и "здесь"...", — объяснила народная депутат.

Также она указала на возможное бронирование ученых в "более 100 бездарных институтах Национальной академии наук". Предлагает политик и разбронированный университеты, институты и всех медиков. Также, отметила, следует проверить, как были мобилизованы медики.

Нардеп Безугла предлагает не лишать бронирования, однако они должны голосовать за законы и предлагает ввести ротации в войско. В общем, она указала на масштабные коррупционные схемы, построенные на бронировании. И чтобы решить проблему, по ее мнению, нужно принимать закон и разбронировать общество, реализуя принцип "служат все".

"Туда же бы добавило создание Резерв для женщин, чтобы государство видело, какие профессии имеют наши гражданки, и мобилизацию женщин на тыловые должности с освобождением мужчин для службы на боевых должностях. Я бы ввела мобилизацию не только на тыловые должности, но до этого наши уважаемые гражданки и общество в целом точно пока не готовы”, — подытожила нардепка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о тайном задании по мобилизации в Украине.



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Источник: https://t.me/marybezuhla/7175
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