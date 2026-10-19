Бронирование – отменить, женщин – мобилизовать: какие радикальные решения предлагают в Раде

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Кречмаровская Наталия
Народная депутат Марьяна Безугла считает, что бронирование должно быть минимальным. По ее словам, это:
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса) после аудита,
большинство объектов критической инфраструктуры,
пара тысяч топ-чиновников, таких как министры, заместители, региональные руководители, нардепы.
И это, по ее словам, все.
Также она указала на возможное бронирование ученых в "более 100 бездарных институтах Национальной академии наук". Предлагает политик и разбронированный университеты, институты и всех медиков. Также, отметила, следует проверить, как были мобилизованы медики.
Нардеп Безугла предлагает не лишать бронирования, однако они должны голосовать за законы и предлагает ввести ротации в войско. В общем, она указала на масштабные коррупционные схемы, построенные на бронировании. И чтобы решить проблему, по ее мнению, нужно принимать закон и разбронировать общество, реализуя принцип "служат все".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о тайном задании по мобилизации в Украине.