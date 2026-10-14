Большая ошибка: Зеленский отреагировал на скандальное решение Маска об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике решение SpaceX ограничить скорость движения терминалов Starlink, которые используют украинские военные. Президент назвал этот шаг "большой ошибкой" и призвал Илона Маска возобновить полноценную работу спутниковой связи. По словам Зеленского, ограничения могут привести к человеческим потерям.

Зеленский раскритиковал ограничения Starlink для ВСУ

Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану отреагировал на решение компании Starlink по ограничению скорости в Украине.

"Решение ограничить скорость движения с использованием Starlink для Украины является большой ошибкой. Оно приведет ко многим человеческим потерям. Поэтому мое послание Илону Маску состоит в том, что я очень надеюсь, что это лишь ошибка. Возможно, какая-то серьезная техническая проблема, я не знаю. Но мы призываем возобновить его работу", — заявил Зеленский.

О проблемах с работой терминалов в ночь на 14 октября сообщил специалист по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флэшем. По его словам, SpaceX ограничила скорость движения терминалов примерно до 161 км/ч, из-за чего украинские Силы обороны не смогли выполнить часть задач.

Впоследствии бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил об ужесточении ограничений: по его данным, связь начинает исчезать уже при скорости беспилотника 60-70 км/ч. Бескрестнов также предупредил о влиянии изменений на фронтовую логистику, дальние миссии и применение дронов-перехватчиков против реактивных "Шахедов".

Компания SpaceX публично не объяснила причины введения ограничений.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году терминалы Starlink стали важным средством связи для украинских военных, больниц и государственных учреждений. В то же время, Илон Маск ранее выступал против использования системы для отдельных военных операций. 11 октября бизнесмен также поддержал критику Дональда Трампа в адрес Украины. В соцсети X Маск написал, что Зеленский "зашел слишком далеко".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский резко высказался о Трампе.