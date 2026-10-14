Большая ошибка: Зеленский отреагировал на скандальное решение Маска об Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике решение SpaceX ограничить скорость движения терминалов Starlink, которые используют украинские военные. Президент назвал этот шаг "большой ошибкой" и призвал Илона Маска возобновить полноценную работу спутниковой связи. По словам Зеленского, ограничения могут привести к человеческим потерям.
Зеленский раскритиковал ограничения Starlink для ВСУ
Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану отреагировал на решение компании Starlink по ограничению скорости в Украине.
О проблемах с работой терминалов в ночь на 14 октября сообщил специалист по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флэшем. По его словам, SpaceX ограничила скорость движения терминалов примерно до 161 км/ч, из-за чего украинские Силы обороны не смогли выполнить часть задач.
Впоследствии бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил об ужесточении ограничений: по его данным, связь начинает исчезать уже при скорости беспилотника 60-70 км/ч. Бескрестнов также предупредил о влиянии изменений на фронтовую логистику, дальние миссии и применение дронов-перехватчиков против реактивных "Шахедов".
Компания SpaceX публично не объяснила причины введения ограничений.
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году терминалы Starlink стали важным средством связи для украинских военных, больниц и государственных учреждений. В то же время, Илон Маск ранее выступал против использования системы для отдельных военных операций. 11 октября бизнесмен также поддержал критику Дональда Трампа в адрес Украины. В соцсети X Маск написал, что Зеленский "зашел слишком далеко".