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Ближайшее окружение Путина получило новое дыхание: эксперт раскритиковал стратегию окончания войны в Украине

Вадим Денисенко считает утопической идею убедить российского диктатора завершить войну из-за его ближайшего окружения, ведь части кремлевских элит продолжение агрессии экономически выгодно

14 сентября 2026, 08:55
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Клименко Елена

Политолог Вадим Денисенко подверг критике предложенную Давидом Арахамией стратегию переговоров по завершению войны, которая предусматривает контакты с максимально широким кругом представителей ближайшего окружения Владимира Путина. По мнению эксперта, попытка из-за кремлевских элит убедить российского диктатора прекратить войну может оказаться утопической.

Ближайшее окружение Путина получило новое дыхание: эксперт раскритиковал стратегию окончания войны в Украине

Фото: из открытых источников

По словам Денисенко, ключевая ошибка такого подхода заключается в недопонимании того, как сегодня устроена российская элита и как в ней принимаются решения. Он отметил, что непосредственно контактировать с Путиным могут примерно 30 человек, среди которых чиновники и давние доверенные люди президента РФ.

"У большой части из этих 30 человек действительно усталость от войны", — отметил Денисенко. В то же время, по его словам, это вовсе не означает, что они готовы давить на Путина ради скорейшего завершения боевых действий.

Политолог объяснил, что ситуация внутри российских элит за последние годы существенно изменилась из-за масштабной перераспределительной политики Кремля. Национализация активов и передача имущества новым владельцам создали группу людей, получающих непосредственную выгоду от нынешней системы.  

"Ближайшее окружение Владимира Путина получило новое дыхание в национализации, а затем и в желании продолжать войну", — подчеркнул Денисенко.

По его мнению, для части кремлевской верхушки завершение войны будет означать не только изменение политической ситуации, но и риск упустить возможности для дальнейшего обогащения. В то же время, элиты уже думают о предстоящем перераспределении влияния после завершения эпохи Путина.  

Именно поэтому попытки убедить ближайших соратников российского президента надавить его могут не дать ожидаемого результата.

"Говорить о том, что эта стратегия может привести к скорейшему окончанию войны, — это, с моей точки зрения, абсолютно утопично", — подытожил Денисенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что соучредитель Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий предостерег от восприятия возможного выхода украинских войск из Донбасса как простого пути к прекращению войны. По его словам, в нынешней американской дипломатической логике может прослеживаться подход, при котором территориальная уступка со стороны Киева рассматривается как шаг, после которого, якобы, должны быстро начаться реальные переговоры и появиться шанс на соглашение.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ktqo9dD3U7o&t=1s
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