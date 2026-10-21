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Безумный маньяк не испытывает сопротивления: экс-депутат Госдумы сделала жесткое заявление о Путине

По мнению Марии Максаковой, более жесткая политика США и угроза новых санкций могут заставить Пекин пересмотреть подход к отношениям с Москвой.

21 октября 2026, 12:30
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Клименко Елена

Бывшая депутат Госдумы РФ, оперная певица и общественный деятель Мария Максакова считает, что заставить Владимира Путина прекратить агрессию против Украины можно только с помощью мощного внешнего давления. По ее мнению, дипломатических заявлений и попыток договориться недостаточно, если Кремль не сталкивается с реальным сопротивлением.

Безумный маньяк не испытывает сопротивления: экс-депутат Госдумы сделала жесткое заявление о Путине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

В интервью "Главреду" Максакова заявила, что российский диктатор не испытывает достаточных ограничений ни внутри собственной страны, ни со стороны европейских государств. Она обратила внимание на то, что жесткая политическая риторика Запада не всегда сопровождалась прекращением экономических связей с Россией.

"Мало того, что этот маньяк играет сам с собой, да еще и его окружение всячески потакает его делирию", — заявила Максакова.

По оценке общественного деятеля, со временем Кремль может становиться еще менее восприимчивым к привычным дипломатическим сигналам. Поэтому, убеждена она, противодействие российской агрессии должно предусматривать конкретные меры, способные изменить расчет руководства РФ.

"Чтобы привести его в чувство, нужно показать "дубину", которая направлена против него. Делирий Путина так долго не встречал сопротивления, что и то, чего он испугается, должно становиться все больше", — подчеркнула Максакова.

Говоря о возможных путях влияния на Кремль, Максакова вспомнила принцип бывшего президента США Рональда Рейгана — "мир через силу". По ее мнению, Россия и ее партнеры реагируют прежде всего на решительные действия, а не на одни дипломатические заявления.

Отдельно общественный деятель обратил внимание на роль Китая. По ее оценке, Пекин может пересмотреть свою позицию под влиянием более жесткой политики Вашингтона и угрозы новых санкций. Она считает, что экономическое давление на Китай способно повлиять на его готовность поддерживать нынешний курс Москвы.

Портал "Комментарии" уже писал , что усиление экономического давления на Россию и сокращение ее возможностей финансировать войну могут повлиять на решение Кремля по продолжению боевых действий. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников, комментируя перспективы завершения российско-украинской войны.



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