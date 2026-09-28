Народный депутат Марьяна Безугла прокомментировала последствия российской атаки на Киев, в результате которой было повреждено здание Национальной академии наук Украины. После удара она высказалась не только о российской агрессии, но и поставила под сомнение состояние и значение фундаментальной науки в Украине.

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В своем сообщении депутат отметила, что получает сообщение о жестокости российских атак. По ее словам, сама война уже является свидетельством жестокости, а ее последствия украинцы видят каждый день. В то же время Безугла заявила, что после повреждения здания НАН ему начали писать о важности фундаментальной науки.

Депутат поставила под сомнение результативность украинской научной системы, в частности, поинтересовавшись, сколько Нобелевских премий было получено украинскими учеными. Она также заявила, что Украине следует больше внимания уделять прикладным исследованиям, которые могут напрямую использоваться на практике.

"Мне пишут о жестокости. Да, россияне жестоки. Это новость? Война жестока, а последствия наглядны. Людей жалко", — написала Безугла, объясняя свою реакцию на атаку.

Отдельно нардеп напомнила о своих предыдущих претензиях к Национальной академии наук. По ее словам, она уже неоднократно поднимала вопрос того, что считает работу учреждения малоэффективной, однако эти заявления, как она утверждает, не получали должного внимания.

"Я много раз поднимала вопрос о бессодержательности НАН, но они просто оставались в пузырьке. Устраивало. В конце концов, война показывает последствия. Вот и все", — заявила депутат.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия продолжает адаптировать свою финансовую систему к санкционному давлению и создавать альтернативные маршруты для международных платежей.