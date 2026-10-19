Без этого шага Украины война Путина станет еще большим адом: озвучен категорический ультиматум

Горячая фаза войны России против Украины может завершиться, когда цена продолжения боевых действий для Кремля превысит возможные выгоды. Для этого Украине необходимо ослаблять российские ресурсы, эффективно обороняться и наносить противнику ощутимые ответные удары, заявил журналист Виталий Портников.

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По словам журналиста, именно соотношение потерь и возможных достижений будет определять, будет ли Россия готова продолжать войну в ее нынешнем формате. Если украинская сторона удастся сделать дальнейшую агрессию слишком дорогой для Москвы, это может создать условия для перехода конфликта с горячей фазы.

"Если Украины хватит сил уменьшить российские ресурсы так, чтобы потери на войну были больше, чем приз за войну, война выйдет из горячей фазы. Если таких усилий не хватит, война в горячей фазе будет продолжаться", — пояснил Портников.

В то же время, журналист предостерег: если Украина не сможет эффективно противодействовать российским атакам, боевые действия могут затянуться, а обществу придется приспосабливаться к длительной жизни в условиях опасности. Постоянные обстрелы, перебои с электроэнергией и водоснабжением и нарушение работы городской инфраструктуры могут стать частью повседневности.

Портников также подчеркнул, что российские удары по украинским городам направлены не только на нанесение материального ущерба. По его оценке, Кремль пытается сделать жизнь гражданского населения невыносимой и таким образом принудить Украину к капитуляции. Не имея решающих успехов на фронте, Россия усиливает давление на тыл.

"Это все будет так, если мы не сможем обороняться и наносить чувствительные ответные удары. Потому что если будут чувствительные ответные удары, элементы перемирия будут", — отметил журналист.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 19 октября Киевская область пережила очередную массированную российскую атаку. Оккупанты применили баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В результате обстрела ранены, среди них дети, а спасатели продолжают поиски людей, которые могут находиться под завалами. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.