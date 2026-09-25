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Без этого Путин будет только эскалировать: Зеленский после убийства ребенка шокировал претензией к Западу

После удара по жилой многоэтажке в Киеве Владимир Зеленский призвал партнеров ужесточить санкции

25 сентября 2026, 11:05
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Клименко Елена

Российские войска продолжают атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру. Утром российский ударный дрон попал в жилую многоэтажку в Киеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в результате атаки погиб 14-летний мальчик, еще семь человек получили ранения.

Без этого Путин будет только эскалировать: Зеленский после убийства ребенка шокировал претензией к Западу

Фото: из открытых источников

Зеленский выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что спасатели продолжают ликвидировать последствия удара.

"Абсолютно зверский и больной удар, лишенный военной логики", — заявил президент, комментируя атаку на столицу.

По словам Зеленского, с начала суток под российскими ударами оказались восемь областей Украины. В Одессе в результате повторного удара по почтовому терминалу погиб человек. В Запорожье русские войска атаковали медицинскую клинику, когда там находились люди. Также сообщалось о пострадавших в Сумской и Николаевской областях.

Президент подчеркнул, что нынешняя ситуация подтверждает необходимость усиления международного давления на Россию. По его словам, Украина уже проинформировала партнеров о возможности дальнейшей эскалации.

"До зимы Россия будет только эскалировать, если не будет давления. Чтобы дипломатия заработала, нужно реализовывать санкции Америки и усиливать санкции Европы", — сказал Зеленский.  

Он подчеркнул, что партнеры Украины могут влиять на дальнейшее течение войны через экономическое и политическое давление на Кремль.

"У наших партнеров есть ключи к миру — через силу. Россияне должны понять, что пересидеть не удастся и войну нужно завершать", — подчеркнул президент.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может готовиться не к быстрому завершению войны, а к продолжению боевых действий и новому витку эскалации. Военный эксперт Александр Мусиенко обратил внимание на увеличение российского военного производства, подготовку к зимнему периоду и заявления западных должностных лиц о потенциальных угрозах.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21056
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