Без этого перелома в войне не будет: Украине поставили категорическое условие

Чтобы заставить Путина осознать тупик своей позиции, стратегия должна совмещать экономическое давление с ударами по ключевым военным и энергетическим целям, заявил в эфире Эспрессо дипломат, бывший министр иностранных дел (2007–2009) и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Он отметил, что российская промышленность в значительной степени деградировала — 60% промышленности России — это металлолом — и что Кремль надеется запугать Запад угрозами, в том числе ядерными. Это, по его словам, тактика Путина, потому что альтернативы у него нет, а состояние экономики некоторые российские экономисты уже называют катастрофическим. Огрызко добавил, что он ждет решения по замороженным российским активам.

Дипломат подчеркнул: если 23 октября Совет ЕС признает наличие юридического механизма для передачи Украине репараций, эти средства обеспечат финансирование не менее двух лет — и это не окончательная сумма. По его словам, именно к такому состоянию Путина следует довести.

"К этому его подводят наши дроны и ракеты", — отметил Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что ежедневные удары по энергетической инфраструктуре должны продолжаться. По его мнению, одновременно следует поражать и ключевые военные базы на европейской части России, где производится вооружение против Украины. Именно на сочетании этих двух элементов, по словам Огрызко, и должна основываться стратегия принуждения Путина к миру; политико-дипломатического пути пока, по его мнению, недостаточно.

Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты выступают против инициативы Европейского Союза по расширенному использованию замороженных российских активов для поддержки Украины в рамках "Группы семи" (G7), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.