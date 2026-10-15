Беспрецедентная атака дронов: Силы обороны обезвредили 536 беспилотников, в регионах есть прилеты и жертвы

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Недилько Ксения
В ночь на 15 октября 2026 года российские оккупационные войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак, выпустив по Украине более полутысячи ударных беспилотников разных модификаций и две авиаракеты. Противовоздушная оборона работала в сверхсложных условиях, нейтрализовав подавляющее большинство средств нападения, однако в нескольких областях зафиксированы попадания, разрушения и гибель мирных жителей.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Запуск смертоносного железа враг осуществлял по многим направлениям, в том числе из российских городов Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, а также с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Для отражения налета были привлечены все компоненты Сил обороны.
Военные отметили, что по состоянию на 08:00 утра ПВО проделала колоссальную работу, однако избежать повреждений не удалось.
Поскольку в воздушном пространстве до сих пор находились единичные беспилотники, граждане призывали не покидать укрытий.
Одним из главных направлений вражеского удара стала Днепропетровская область, где под обстрелы попали сразу пять административных районов. К сожалению, ночной налет принес в регион смерти и разрушения.
Глава области также добавил, что в Кривом Роге и Павлограде (где госпитализировали 31-летнюю женщину) изуродованы частные дома. На Никопольщине разрушения подверглось складскому зданию, а в Каменском районе под ударом оказались заводы и объекты инфраструктуры Желтых Вод и Саксаганской общины.
Не менее критическая ситуация сложилась и в центральной части Украины. Кировоградщина и ее областной центр с вечера 14 октября оказались под плотным огнем российских беспилотников, где под прицелом оказался промышленный и логистический сектор.
Руководитель ОВА подтвердил, что из-за действий окупантов количество жертв возросло.
Ликвидация последствий масштабного налета в обоих регионах продолжается под контролем экстренных служб.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ограничения на удары по российским НПЗ после трех дней тишины со стороны Украины сняты.