Беспрецедентная атака дронов: Силы обороны обезвредили 536 беспилотников, в регионах есть прилеты и жертвы

В ночь на 15 октября 2026 года российские оккупационные войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак, выпустив по Украине более полутысячи ударных беспилотников разных модификаций и две авиаракеты. Противовоздушная оборона работала в сверхсложных условиях, нейтрализовав подавляющее большинство средств нападения, однако в нескольких областях зафиксированы попадания, разрушения и гибель мирных жителей.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Запуск смертоносного железа враг осуществлял по многим направлениям, в том числе из российских городов Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, а также с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Для отражения налета были привлечены все компоненты Сил обороны.

"Сбито/подавлено 536 враждебных БпЛА, — официально сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ , детализируя типы уничтоженных целей, среди которых были "Шахеды", "Герберы" и специальные заградительные дроны-имитаторы "Пародия". — Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы".

Военные отметили, что по состоянию на 08:00 утра ПВО проделала колоссальную работу, однако избежать повреждений не удалось.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 31 локации, — добавили в ведомстве, — а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях".

Поскольку в воздушном пространстве до сих пор находились единичные беспилотники, граждане призывали не покидать укрытий.

Одним из главных направлений вражеского удара стала Днепропетровская область, где под обстрелы попали сразу пять административных районов. К сожалению, ночной налет принес в регион смерти и разрушения.

"Два человека погибли. Трое получили ранения. Более 10 раз враг атаковал пять районов, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, описывая географию поражений. — Бил беспилотниками и авиабомбами. В Днепровском районе страдала Новоалександровская община. Погибли два человека. 56-летний мужчина и 82-летняя женщина будут лечиться амбулаторно".

Глава области также добавил, что в Кривом Роге и Павлограде (где госпитализировали 31-летнюю женщину) изуродованы частные дома. На Никопольщине разрушения подверглось складскому зданию, а в Каменском районе под ударом оказались заводы и объекты инфраструктуры Желтых Вод и Саксаганской общины.

Не менее критическая ситуация сложилась и в центральной части Украины. Кировоградщина и ее областной центр с вечера 14 октября оказались под плотным огнем российских беспилотников, где под прицелом оказался промышленный и логистический сектор.

"Друзья, Кировоградщина, областной центр до сих пор находятся под массированной вражеской атакой, — обратился к населению начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович. — Логистика, транспортные и промышленные предприятия. Прошу ничего не выкладывать в сети, заботиться о безопасности".

Руководитель ОВА подтвердил, что из-за действий окупантов количество жертв возросло.

"Еще одна печальная новость — стало известно о третьем погибшем в областном центре, — констатировал чиновник. — Травмированы шесть человек. Пятеро — в медицинских учреждениях города. Один от госпитализации отказался".

Ликвидация последствий масштабного налета в обоих регионах продолжается под контролем экстренных служб.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ограничения на удары по российским НПЗ после трех дней тишины со стороны Украины сняты.