Бензиновый кризис в Крыму станет настоящей ловушкой для кафиров: названа точная причина

В оккупированном Крыму обостряется топливный кризис: поставки бензина на полуостров снова сорвались, а оккупационная администрация не имеет эффективного решения по стабилизации ситуации. Бензовозы систематически не могут добраться до Крыма, что только усугубляет дефицит горючего. Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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Он пояснил, что сухопутный маршрут на полуостров находится под постоянной угрозой поражения и фактически простреливается. Из-за этого перевозчики либо отказываются совершать рейсы, либо требуют существенно более высокой оплаты из-за повышенных рисков.

По его словам, российская сторона не способна обеспечить безопасную логистику. Украинские силы отслеживают перемещение техники и уже фиксируется резкое сокращение количества бензовозов, что свидетельствует о серьезных перебоях в транспортном сообщении.

Андрющенко напомнил, что ранее основной поток горючего шел через Чонгар, однако мост дважды терпел поражение, что фактически парализовало нормальные поставки. Оккупанты пытались ввести реверсное движение, но такая схема не подходит для большегрузного транспорта, в частности бензовозов.

Важно, что через Чонгар сейчас разрешено пропускать только транспорт до 3,5 тонн, то есть фактически легковые авто. Несмотря на это, зафиксированы попытки перевозить горючее в канистрах по частным машинам, что не решает проблему дефицита.

Оккупационные власти рассматривают вариант обхода маршрута через Армянск, однако это не устраняет ключевые риски. Кроме того, сообщается о повреждении нескольких небольших мостов, что еще больше усложняет логистику и создает задержки в поставках.

"Думаю, россиянам в Севастополе нужно учиться пользоваться гужевым транспортом, велосипедами, ногами в конце концов и забывать о наличии топлива", — отметил Петр Андрющенко.

Эксперт подчеркнул, что нынешний топливный кризис значительно глубже предыдущих периодов, ведь компенсировать дефицит невозможно ни увеличением производства, ни внешними поставками. В то же время, удары по железнодорожной инфраструктуре на оккупированных территориях, в частности в районе Мелитополя, фактически перекрывают и этот канал поставки.

"Итак, всю логистику мы остановили. Кроме того, добиваем их нефтепереработку. поэтому бензина нет, равно как и нет причин надеяться, что он где-то появится", — подытожил руководитель Центра изучения оккупации.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в перспективе может выйти на уровень ежедневного применения до 600 беспилотников и ракет против территории России. В то же время, по мнению военного эксперта, офицера запаса ВСУ Андрея Крамарова, реализация такого сценария в ближайшее время выглядит маловероятной.