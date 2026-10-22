Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накануне полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Киев обращался к президенту США Джо Байдену с просьбой срочно предоставить вооружение и ввести превентивные санкции против Москвы. Однако американская сторона не согласилась на такие шаги, решив применять ограничения только после начала российской агрессии. Об этом глава государства рассказал в интервью, фрагмент которого опубликовал Clash Report.

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По словам Зеленского, украинские власти призвали Вашингтон действовать немедленно, поскольку имели информацию об угрозе масштабного нападения. Киев просил передать Украине все доступное вооружение, которое могло бы помочь подготовиться к войне. Однако, как утверждает президент, тогда страна не получила необходимую помощь в запрашиваемом объеме.

"Мы спросили американцев: если вы считаете, что это война, тогда срочно дайте нам оружие все, что можете предоставить. Но никто ничего не дал", — вспомнил Зеленский.

Он также рассказал, что настаивал на введении ограничений против России еще до вторжения, если американская разведка действительно сочла нападение вероятным. Однако администрация Байдена придерживалась иного подхода: санкции должны стать ответом на фактическое начало войны, а не инструментом ее сдерживания.

Зеленский назвал такую позицию ошибкой, в то же время отметив, что не берется судить американского президента.

"Санкции постфактум, а не превентивны. Я не Бог, чтобы судить президента, но считаю, что это была ошибка", – отметил украинский лидер.

Портал "Комментарии" уже писал, что бывший звездный вратарь НХЛ Доминик Гашек резко отреагировал на заявление специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Виткоффа, назвавшего российского диктатора Владимира Путина "гуманистом". Известный чешский хоккеист, последовательно поддерживающий Украину, заявил, что подобные высказывания оскорбляют украинцев и фактически оправдывают российскую агрессию.