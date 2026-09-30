Атаки Путина по Украине приобрели опасный характер: к напдепам обратились со срочным ультиматумом

Ночью российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру столичного региона. Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко заявил , что удары РФ по украинской инфраструктуре приобретают более широкий характер. По его словам, в текущем году под угрозой находятся не только объекты электроэнергетики.

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Стерненко отметил, что Россия уже проводит кампанию ударов по украинской энергетике, однако нынешняя тактика имеет существенное отличие. По его словам, российские атаки могут быть направлены также по объектам торговли, дата-центрам, автозаправочным станциям и другой инфраструктуре, необходимой для нормального функционирования городов.

"Враг уже осуществляет кампанию атак против нашего электричества. Отличие в этом году — удары устремляются также и на объекты торговли, дата-центры, АЗС и т.д.", — заявил Стерненко.

Общественный деятель считает, что таким образом, российская сторона рассчитывает создать для украинцев максимально сложные условия в течение осени и зимы. По его мнению, цель такой кампании – усилить давление на гражданское население и заставить Украину согласиться на капитуляцию.

В то же время, Стерненко подчеркнул, что подобная стратегия уже применялась Россией в предыдущие годы, но не дала ожидаемого результата.

"Россияне снова не достигнут своих целей. Мы выстоим", — подчеркнул он.

Отдельно Стерненко подверг критике работу Верховной Рады. Он заявил, что отсутствие необходимых реформ, по его мнению, создает для Украины дополнительные проблемы, в частности из-за недополучения международного финансирования, необходимого для защиты энергетики и развития украинского производства вооружения.

"Если народные депутаты не хотят способствовать планам России — они обязаны проснуться и начать работать в формате парламента военного времени", — заявил Стерненко.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина сталкивается со все большим вниманием европейских партнеров к вопросам борьбы с коррупцией, верховенства права и соблюдения демократических принципов. На этом фоне дальнейшая международная поддержка может зависеть не только от ситуации на фронте, но и от внутренних реформ.