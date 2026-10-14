Атаки на Киев станут в разы более опасными: раскрыт страшный план Путина для уничтожения столицы



















Российские войска могут использовать ракеты комплексов С-400 для атак по Киеву и попыток истощить украинскую противовоздушную оборону перед применением других баллистических ракет. Об этом заявил военный эксперт, полковник ВСУ Роман Свитан, анализируя недавний удар по столице.

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По словам эксперта, С-400 предназначены, прежде всего, для поражения воздушных целей, однако Россия способна применять эти ракеты и против наземных объектов. Особенности траектории полета могут затруднять своевременное обнаружение пуска и передачу предупреждений об опасности.

В то же время Свитан призвал не делать поспешных выводов о возможном сокращении разведывательной поддержки со стороны западных партнеров. Он пояснил, что отсутствие предупреждения о конкретном запуске еще не доказывает прекращение передачи разведданных. Для объективной оценки необходимо проанализировать, будет ли повторяться такая ситуация при последующих ракетных атаках.

Отдельную угрозу, по мнению полковника, представляет возможность комбинированного использования разных типов вооружения. Россия может заставлять украинскую ПВО тратить дорогие ракеты-перехватчики на уничтожение С-400, а затем пытаться наносить удары "Искандерам", когда возможности противовоздушной обороны будут ограничены.

"Если будет стоять задача истощить ПВО, они могут использовать С-400", — объяснил Свитан, описывая вероятную тактику российских войск.

Военный эксперт также обратил внимание на важность уничтожения российских пусковых установок до того, как они успеют нанести удары. По его оценке, дальность ракет заставляет противника в редких случаях приближать комплексы к украинской территории, что создает возможности для их обнаружения и поражения Силами обороны Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские амбиции не ограничиваются захватом украинских земель — Кремль стремится вернуть себе влияние в Центральной Европе. При таком сценарии уступки Москве могут представлять угрозу безопасности не только Украине, но и другим европейским государствам. Об этом заявил дипломат Роман Бессмертный, комментируя возможные условия завершения войны и дискуссии о территориальных уступках России.