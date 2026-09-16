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Атаки на АЗС Киева преследуют циничную цель: раскрыт новый страшный замысел Путина

Генерал Игорь Романенко считает, что ударами по столичным заправкам Россия пытается создать психологическое давление на киевлян и вызвать страх дефицита горючего

16 сентября 2026, 08:55
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Клименко Елена

Российские удары по автозаправочным станциям Киева могут быть попыткой Кремля создать психологическое давление на население и спровоцировать опасения по поводу дефицита горючего. Такую оценку высказал военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его версии, Москва пытается ответить на украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Атаки на АЗС Киева преследуют циничную цель: раскрыт новый страшный замысел Путина

Фото: из открытых источников

Романенко увязывает новую тактику РФ с проблемами на российском топливном рынке. Он утверждает, что удары по НПЗ создали для Москвы ощутимые затруднения, а Кремль теперь стремится вызвать похожую реакцию среди украинцев.

"Путин стремится что-то подобное создать в Киеве, поэтому они прицельно начали бить реактивными дронами по АЗС и не только в Киеве", — заявил эксперт.

В то же время Романенко считает, что повлечь за собой масштабный дефицит горючего в Украине такими атаками России будет сложно. По его словам, после 2022 года страна перестроила и диверсифицировала систему поставки горюче-смазочных материалов.  

"Пытание Путина уничтожить АЗС и спровоцировать в Киеве ситуацию с горючим, которая сейчас есть в Москве, — этакая идея", — отметил генерал-лейтенант.

Главную опасность Романенко видит не в возможном дефиците, а в угрозе гражданскому населению. Заправки ежедневно посещает множество людей, поэтому удары по таким объектам могут приводить к жертвам. Эксперт советует во время воздушной тревоги не находиться вблизи автозаправочных комплексов.  

"АЗС — это исключительно попытка давления на гражданских людей. Сейчас на заправках Киева есть бензин и нет очередей, но чувствуется определенное напряжение", — пояснил Романенко.

При этом эксперт не считает атаки на заправки однозначным признаком начала новой масштабной кампании против энергетики. По его мнению, удары по АЗС могут продолжаться отдельно, в то время как наибольшую угрозу энергосистеме традиционно составляют атаки на крупные объекты генерации в холодный период.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Палате представителей США началась процедура, которая может привести к голосованию по импичменту министра обороны Пита Гегсета. Инициатором выступил республиканец от Кентукки Томас Масси, обвиняющий главу Пентагона в злоупотреблении полномочиями из-за участия США в войне против Ирана без предварительного одобрения Конгресса.



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