Атака РФ по Киеву: Сикорский выразил жесткую претензию Трампу

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что во время интенсивного обстрела Киева в ночь на 4 июля было повреждено здание консульского отдела посольства Польши. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: 24 Канал

"Во время массированного российского удара по Киеву пострадало здание консульства нашей дипломатической миссии", — отметил Сикорский.

Он также добавил, что общался с послом Пьотром Лукасевичем, подтвердившим, что все сотрудники посольства живы и здоровы.

Министр отметил острую потребность Украины в усилении противовоздушной обороны, поскольку нынешние средства уже не справляются с защитой. Он также обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить поставки зенитных боеприпасов в Украину и ввести более жесткие санкции против России.

Представитель польского МИД Павел Вронский в комментарии RMF FM рассказал, что взрыв беспилотника "шахед" произошел непосредственно над зданием посольства, обломки которого упали на крышу, повредив кровлю в двух местах. По его словам, дипломаты во время атаки находились в укрытии, остались невредимыми, хоть и уставшими из-за очередного ракетного обстрела.

Позже Петр Лукасевич официально подтвердил информацию о повреждении консульского отдела, объяснив, что причиной стало падение обломков беспилотника или его фрагментов во время ночного нападения РФ.

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