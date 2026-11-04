Арсенал террора: в ГУР раскрыли, сколько тысяч ракет накопила и производит Россия, несмотря на санкции

Государство-агрессор Россия, несмотря на введенные международные санкции, смогла сохранить серьезный потенциал дальнобойного вооружения и продолжает поддерживать высокие темпы его выпуска. Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) обнародовало актуальные данные по объемам производства и накопленным Кремлем резервам для ударов по украинским городам.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По состоянию на середину осени 2026 года агрессор владеет значительными ресурсами для ведения воздушной войны.

"Резервы россии составляют до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет разных типов", — отмечают в ГУР.

В то же время имеющиеся мощности российского военно-промышленного комплекса позволяют производить суммарно более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно, причем "из них до 110 единиц приходится на баллистическое вооружение". Наиболее массовыми в производстве остаются снаряды типа Х-101, месячный план выпуска которых превышает 80 единиц, хотя разведчики фиксируют и серьезный брак.

"В ракетах фиксируют технические дефекты, в том числе проблемы с сходом с авиационных носителей. Поэтому отдельные партии возвращают на заводы для устранения неисправностей".

В разрезе баллистического и высокоточного вооружения ситуация на предприятиях РФ смотрится неоднородно. Текущие запасы баллистических "Искандер-М" составляют примерно 115 единиц, а заводы стабильно выдают около 65 новых экземпляров ежемесячно.

"Параллельно продолжается разработка модернизированного ракетного комплекса с прогнозируемой дальностью поражения 550-700 км", — добавляют в ведомстве.

В противоположность этому выпуск гиперзвуковых Х-47М2 "Кинжал" российским инженерам пришлось полностью заморозить. Как установила разведка, "производство ракет Х-47М2 "кинджал" временно приостановлено из-за проблем с точностью", а высвободившиеся линии Москва переориентировала на другие баллистические системы.

Что касается флотского и берегового вооружения, то Россия накопила более 450 крылатых ракет "Калибр" (производя около 29 штук в месяц), но сейчас "государство-агрессор направляет значительную часть этих ракет в стратегический резерв, в частности для дальнейшего оснащения флотов". На складах также хранится более 600 противокорабельных ракет Оникс, которые теперь адаптировали под наземные цели, оснастив более мощной боевой частью. В то же время запасы новейших 3М22 "Циркон" превышают 120 единиц, поскольку темпы их производства остаются относительно невысокими — за семь месяцев текущего года ВПК РФ смог изготовить чуть более 30 таких ракет. Также в распоряжении противника остается до 400 зенитных управляемых ракет РМ-48У до комплексов С-400 с темпом выпуска около 40 единиц в месяц.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты нанесли массированный удар по Украине, сколько всего запустили по городам.