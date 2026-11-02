Армия Путина установила антирекорд потерь: сколько военных Россия потеряла за октябрь

Российская армия в октябре 2026 года понесла рекордные потери за все время полномасштабного вторжения в Украину. По данным Генерального штаба ВСУ, за месяц российские войска потеряли 54 400 военнослужащих убитыми и тяжело ранеными. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Это уже четвертый месяц подряд, когда потери российской армии превышают 40 тысяч человек. При этом октябрьский показатель стал самым высоким с февраля 2022 года.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" сообщил, что наиболее серьезные потери российские подразделения понесли на Добропольском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Аналитики ISW обращают внимание не только на масштаб потерь, но и на проблемы России с их восполнением. По оценке института, российская армия продолжает терять личный состав быстрее, чем получает новых военнослужащих для компенсации этих потерь. Одновременно оккупанты сталкиваются с потерей занятых позиций.

В ISW считают, что именно сочетание этих факторов может объяснять изменение военной стратегии Владимира Путина. Российский президент, вероятно, делает ставку на баллистические ракеты большой дальности и реактивные беспилотники, рассчитывая усилить давление на Украину зимой и добиться ее капитуляции.

Таким образом, рекордные потери на фронте могут подтолкнуть Кремль к попыткам компенсировать недостаток живой силы массированными воздушными ударами.

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