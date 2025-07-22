Армия Путина готовит измену: стало известно о неотвратимости фиаско Кремля

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV заявил, что российская армия не реализовала запланированные задачи в рамках летнего наступления. По его мнению, заявления Кремля о значительных успехах на фронте — это лишь пропагандистские сообщения, не имеющие реальной основы.

Фото: из открытых источников

"Их действия носят скорее панический характер. Они говорят о каких-то прорывах, но продвижении либо минимальном, либо его вообще нет. Если сравнить с прошлым годом, то ситуация для них хуже. Цели, которые они озвучивали в начале кампании, остаются недосягаемыми — и, вероятно, такими и останутся", — отметил Гетьман.

Он также акцентировал внимание на важности ударов Вооруженных Сил Украины по логистическим узлам и предприятиям военно-промышленного комплекса России. В частности, по его мнению, эффективной стратегией является системное уничтожение железнодорожной инфраструктуры, которую оккупанты активно используют для поставки вооружения и техники на линию фронта.

"Необходимо целенаправленно бить по российским железнодорожным маршрутам, складам, заводам. Одного-двух ударов недостаточно — должен быть системный подход, который уже сейчас дает результаты, усложняя противнику действия на передовой", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что начальник военной администрации Покровска Сергей Добряк сообщил, что по состоянию на 21 июля в городе остаются 1413 жителей, а во всем обществе — 2809. Об этом он сказал в телемарафоне, передает hromadske. По словам Добряка, российские войска активно обстреливают Покровскую общину управляемыми авиабомбами, артиллерией и FPV-дронами, в результате чего почти все районы города потерпели разрушения. В частности, уничтожена критическая и социальная инфраструктура, многоэтажки, особенно на въездах в город.