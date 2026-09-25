Арестович ошеломил новым прогнозом: назвал неожиданный сценарий завершения войны

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Кречмаровская Наталия
Встречи лидеров США и Украины, а затем США и Китая и обсуждение вопроса завершения войны в Украине дали новые надежды на прекращение боевых действий и установление, если не мира, то хотя бы перемирия. Однако эксперты отмечают, что надежды напрасны.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
По мнению бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, скорой деэскалации ждать не стоит. Война по его словам может завершиться не переговорами, а истощением сторон или внезапной сменой власти.
По его словам, попытки объяснять продолжение войны только экономическими причинами недостаточны. Конфликт, по его мнению, давно перешел в плоскость, где рациональные доводы уже не работают.
Он обратил внимание, что лидер РФ Владимир Путин имел возможность завершить войну гораздо раньше, однако этого не сделал.
В Украине же, по его словам, давно принято решение не сдаваться и отдавать территории без долгих кровопролитных боев. На этом фоне он прогнозирует, что в ближайшее время характер боевых действий не изменится.
Арестович считает, что финал войны может наступить из-за истощения сторон или после внезапного политического изменения, в частности неожиданного ухода одного из лидеров. В таком случае, по его мнению, возможна фиксация статус-кво и заморозка конфликта по линии разграничения.
И это может произойти неожиданно для многих, подытожил он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что думают военные о завершении войны за 2 месяца.