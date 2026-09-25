Арестович ошеломил новым прогнозом: назвал неожиданный сценарий завершения войны

Встречи лидеров США и Украины, а затем США и Китая и обсуждение вопроса завершения войны в Украине дали новые надежды на прекращение боевых действий и установление, если не мира, то хотя бы перемирия. Однако эксперты отмечают, что надежды напрасны.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По мнению бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, скорой деэскалации ждать не стоит. Война по его словам может завершиться не переговорами, а истощением сторон или внезапной сменой власти.

"Война России против Украины зашла настолько далеко во взаимном недоверии и противоречиях, что ее завершение уже вряд ли состоится из-за постепенной деэскалации", — подчеркнул он.

По его словам, попытки объяснять продолжение войны только экономическими причинами недостаточны. Конфликт, по его мнению, давно перешел в плоскость, где рациональные доводы уже не работают.

"Я долго считал, что Путин рационален. Так и есть. Но он рационален в своей иррациональной картине мира. А это значит, что он действует вдвойне иррационально", — заявил Арестович.

Он обратил внимание, что лидер РФ Владимир Путин имел возможность завершить войну гораздо раньше, однако этого не сделал.

"Рационально с его стороны было бы не вступать в войну вообще. Рационально было бы закончить ее в апреле 2022-го, в ноябре 2022-го, летом 2023-го. Сейчас уже 2026-й, но в Кремле эти "рациональные" люди решили продолжать воевать годами", — сказал он.

В Украине же, по его словам, давно принято решение не сдаваться и отдавать территории без долгих кровопролитных боев. На этом фоне он прогнозирует, что в ближайшее время характер боевых действий не изменится.

"Минимум к лету следующего года процесс войны будет протекать примерно в таком темпе. Россия будет медленно наступать, а Украина будет удерживать территории, периодически контратакуя. При этом тылы будут обстреливаться практически ежедневно", — отметил он.

Арестович считает, что финал войны может наступить из-за истощения сторон или после внезапного политического изменения, в частности неожиданного ухода одного из лидеров. В таком случае, по его мнению, возможна фиксация статус-кво и заморозка конфликта по линии разграничения.

И это может произойти неожиданно для многих, подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что думают военные о завершении войны за 2 месяца.



