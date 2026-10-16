Анна Маляр предупредила об угрозе подписания нового соглашения с Россией без действенных гарантий безопасности

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Недилько Ксения
Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала общество к трезвому анализу дискуссий вокруг возможного мирного процесса. Она подчеркнула, что сейчас в этом уравнении слишком много неизвестных переменных, поэтому любые утверждения о скором прекращении боевых действий преждевременны. Политика не выделила три фундаментальных препятствия, без преодоления которых начинать диалог нет никакого смысла.
Анна Маляр. Фото из открытых источников
Аналитик подчеркнула, что характер операций на поле боя четко доказывает: стратегическая цель Москвы ликвидировать украинскую государственность остается неизменной. Кроме того, огромной проблемой является хроническое недоверие к подписи российских лидеров, растоптавших множество предыдущих пактов.
Маляр предостерегает, что без железобетонных международных инструментов контроля Украина рискует оказаться в ловушке, выполнив свою часть условий, тогда как агрессор просто использует передышку для перегруппировки и нового более мощного броска. Третьей серьезной баррикадой является внутренняя консолидация внутри самой Украины.
Отдельно Анна Маляр разбила иллюзию о том, что дипломатические раунды можно эффективно проводить одновременно с активной фазой боевых действий. Она уверена, что при таких условиях пушки окупантов становятся главным "аргументом" за столом переговоров.
По ее убеждению, использование военной силы при встречах делегаций автоматически превращает такой процесс в продолжение оккупационной войны, но уже другими методами.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет с Украиной, если Трамп окончательно примет сторону РФ.