Анна Маляр предупредила об угрозе подписания нового соглашения с Россией без действенных гарантий безопасности

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала общество к трезвому анализу дискуссий вокруг возможного мирного процесса. Она подчеркнула, что сейчас в этом уравнении слишком много неизвестных переменных, поэтому любые утверждения о скором прекращении боевых действий преждевременны. Политика не выделила три фундаментальных препятствия, без преодоления которых начинать диалог нет никакого смысла.

Анна Маляр. Фото из открытых источников

"Первое. Готова ли Россия договариваться? — отметила Маляр, указывая на отсутствие реальных намерений у Кремля вести равноправный диалог. — Не просто сесть за стол переговоров, а договариваться. Не давить, не шантажировать, не выдвигать ультиматумы, а искать взаимоприемлемые решения".

Аналитик подчеркнула, что характер операций на поле боя четко доказывает: стратегическая цель Москвы ликвидировать украинскую государственность остается неизменной. Кроме того, огромной проблемой является хроническое недоверие к подписи российских лидеров, растоптавших множество предыдущих пактов.

"Как заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства? — сказала она, напоминая о горьком опыте Будапештского меморандума и Минских соглашений. — Пока нет действенного механизма, гарантирующего выполнение Россией будущего мирного соглашения".

Маляр предостерегает, что без железобетонных международных инструментов контроля Украина рискует оказаться в ловушке, выполнив свою часть условий, тогда как агрессор просто использует передышку для перегруппировки и нового более мощного броска. Третьей серьезной баррикадой является внутренняя консолидация внутри самой Украины.

"На какие уступки готово украинское общество ради прекращения войны? — задает вопрос экс-замминистра, акцентируя на важности внутреннего консенсуса. — Если общество и власть не найдут общую позицию относительно возможных уступок с нашей стороны, достижение договоренностей... будет крайне сложным".

Отдельно Анна Маляр разбила иллюзию о том, что дипломатические раунды можно эффективно проводить одновременно с активной фазой боевых действий. Она уверена, что при таких условиях пушки окупантов становятся главным "аргументом" за столом переговоров.

"Ведь продолжение боевых действий со стороны агрессора – это не просто обстоятельство, при котором проходят переговоры, – резюмировала Маляр, призвав различать дипломатию и капитуляцию под дулом автомата. – Это инструмент прямого давления на другую сторону. То есть на нас".

По ее убеждению, использование военной силы при встречах делегаций автоматически превращает такой процесс в продолжение оккупационной войны, но уже другими методами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет с Украиной, если Трамп окончательно примет сторону РФ.