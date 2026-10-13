Американцы превзошли все пределы пиара: у Зеленского жестко ответили на заявление о мирном соглашении

Публикация американского издания The Washington Post о якобы совместном мирном плане США и Европы по завершению войны в Украине не отражает согласованную позицию западных партнеров. В Офисе президента считают, что материал передает взгляд только части американской переговорной команды, а его обнародование может стать попыткой Вашингтона продемонстрировать свои дипломатические успехи. Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам.

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"Это не "США и европейские страны". Это изложение взгляда части американской команды на встречу во Флориде, где были американцы, украинцы, европейцы. Неплохой пиар американской стороны", — подчеркнул Литвин.

Таким образом, в ОП подвергли сомнению утверждение о том, что обнародованные положения являются совместно согласованным предложением Вашингтона и европейских столиц.

Ранее The Washington Post сообщила о дипломатической рамке урегулирования войны, которая якобы состоит из четырех основных направлений. Среди них масштабная программа восстановления Украины с участием Всемирного банка и гарантии безопасности для Киева со стороны США и европейских государств.

Еще два блока, по данным издания, касаются прекращения огня вдоль нынешней линии столкновения и возобновления энергетического сотрудничества с Россией. В частности, речь идет о возможной транспортировке российских углеводородов в Европу и отмене части экономических ограничений против Москвы.

Консультации проходили во Флориде с участием американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Виткоффа. К обсуждению также присоединились представители Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может оказаться под давлением из-за стремления президента США Дональда Трампа добиться договоренностей с Россией по прекращению или ограничению ударов по отдельным объектам. .