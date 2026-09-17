Адские санкции США против РФ могут оказаться фикцией: эксперт ошеломил тайным планом Трампа



















Принятый Конгрессом США санкционный законопроект может стать мощным инструментом экономического давления на Россию, однако его реальный эффект будет зависеть от решений президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок.

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По его словам, важный нюанс состоит в том, что документ предоставляет Белому дому широкие возможности применения санкций и тарифов. Поэтому после завершения работы Конгресса главный вопрос перемещается к Трампу.

"Сам по себе этот закон ничего не сделает. Нужно политическое решение именно президента США. И здесь вопрос уже не Конгресс. Вопрос к Трампу", — заявил Клочок.

Среди предусмотренных механизмов – санкции против российских чиновников, финансовых учреждений, энергетического сектора и структур, связанных с так называемым теневым флотом. Отдельное значение имеют тарифы, которые США могут применять к крупнейшим покупателям российских энергоносителей.

Клочок считает, что этот механизм может стать дополнительным рычагом Вашингтона в отношениях с Китаем.

"И теперь для Трампа это серьезный козырь. То, что он любит", — отметил политолог.

В то же время, сам факт появления нового инструмента еще не означает, что экономическое давление на Москву автоматически достигнет максимального уровня. Решающим будет то, как активно Белый дом будет применять предусмотренные документом возможности и контролировать соблюдение ограничений.

"Санкции работают не тогда, когда они красиво записаны на бумаге, а когда они выполняются, когда они реализуются и когда их исполнение контролируется", — подчеркнул Клочок.

По его мнению, жесткое применение новых механизмов способно усилить экономическое давление на Кремль и повлиять на дальнейшие расчеты Москвы по продолжению войны. Однако ключевым остается вопрос, какие решения после подписания документа примет Трамп.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай имеет значительное политическое и экономическое влияние на Россию и, при желании, мог бы использовать его, чтобы подтолкнуть Владимира Путина к переговорам о завершении войны. В то же время, глава государства подчеркнул, что до сих пор не видел реального давления Пекина на Москву.