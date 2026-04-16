Война с Россией Ад в Киеве: озвучено тревожное заявление о новой тактике страшного удара Путина
Ад в Киеве: озвучено тревожное заявление о новой тактике страшного удара Путина

Оккупационные силы сознательно игнорируют нормы международного права, нанося повторные удары в момент, когда на месте уже работают спасатели и медицинские бригады.

16 апреля 2026, 09:20
Автор:
Клименко Елена

Российские войска продолжают использовать так называемую "двойной удар" во время атак на Киев, что существенно усложняет работу систем противовоздушной обороны и спасательных служб. Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце, анализируя последние обстрелы столицы.

Фото: из открытых источников

Специалист объясняет, что в условиях плотной городской застройки и во время полетов дронов на минимальной высоте их перехват становится крайне сложной задачей. Беспилотники двигаются по маршрутам, которые проходят непосредственно между жилыми домами, используя особенности рельефа и застройки как прикрытие. При этом применение средств поражения для их уничтожения несет дополнительные риски: обломки могут падать на здания, вызывая новые разрушения или представляя угрозу для гражданских.

"В условиях плотной застройки и при полетах на сверхмалых высотах перехватывать вражеские БпЛА чрезвычайно сложно. Маршруты дронов пролегают непосредственно между домами. В случае применения вооружения для их сбития существует вероятность того, что обломки нанесут дополнительные повреждения зданиям или приведут к травмированию людей", — подчеркивают.

Отдельную угрозу представляет и тактика повторных ударов. По словам эксперта, оккупационные силы целенаправленно нарушают нормы международного гуманитарного права, нанося новые атаки в момент, когда на месте уже работают спасатели и медицинские бригады. Такие действия значительно повышают риски гражданского населения и затрудняют ликвидацию последствий обстрелов.

Эксперт подчеркивает, что цель подобной стратегии состоит в максимальном поражении людей и создании дополнительного хаоса при проведении спасательных операций. Именно поэтому тактика двойного удара рассматривается как особо опасная и циничная форма ведения боевых действий в городских условиях.

Портал "Комментарии" уже писал, что в США вновь поднят вопрос возможного импичмента Дональда Трампа: в Конгресс внесена резолюция, содержащая 13 пунктов обвинений.



Источник: https://t.me/kyivtv/126732
