Взрывы на Львовщине и Тернопольщине: стали известны подробности

Как передает портал "Комментарии", в Тернопольской области были слышны взрывы. Также хлопки прозвучали во Львовской области, но там сработала ПВО, уничтожив ракету в воздухе. Уже известно, что во время падения ракета повредила один из объектов инфраструктуры. Также ранения получили минимум 4 человека, из них один ребенок.

Разрушения кирпичного завода. Фото: Максим Козицкий в Телеграмм

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что жителям области не стоит игнорировать сигналы о тревоге. Нужно оставаться в укрытиях. Также руководитель Львовщины отметил, что в области сработала ПВО. Уже позже Козицкий отметил, что над Золочевом Львовской области силам ПВО удалось сбить ракету. Обломки ракеты упали на кирпичный завод, повредив его. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Пока что сообщается о том, что ранения легкой и средней тяжести получили 4 человека, среди которых один ребенок. Агрессор запустил ракету с юго-восточного направления.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что силы ПВО также справились с ракетами над Тернопольской областью. Пока что сообщается, что жертв и разрушений нет. Информация уточняется, работают соответствующие службы.

В то же время мэр Львова Андрей Садовый успокоил горожан, написав у себя в Facebook, что в самом Львове взрывов не зафиксировано, но людям нужно оставаться в укрытиях.

Читайте на портале "Комментарии" — у Путина определились с новой сакральной датой в войне в Украине. Пытаются подогнать боевые действия к новому знаковому числу.

Также издание "Комментарии" сообщало — главарь "ДНР" признал – одной России на Донбассе не справиться – просит задействовать союзников РФ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!