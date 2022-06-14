Взрывы на Львовщине и Тернопольщине: стали известны подробности

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в Тернопольской области были слышны взрывы. Также хлопки прозвучали во Львовской области, но там сработала ПВО, уничтожив ракету в воздухе. Уже известно, что во время падения ракета повредила один из объектов инфраструктуры. Также ранения получили минимум 4 человека, из них один ребенок.
Разрушения кирпичного завода. Фото: Максим Козицкий в Телеграмм
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что жителям области не стоит игнорировать сигналы о тревоге. Нужно оставаться в укрытиях. Также руководитель Львовщины отметил, что в области сработала ПВО. Уже позже Козицкий отметил, что над Золочевом Львовской области силам ПВО удалось сбить ракету. Обломки ракеты упали на кирпичный завод, повредив его. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Пока что сообщается о том, что ранения легкой и средней тяжести получили 4 человека, среди которых один ребенок. Агрессор запустил ракету с юго-восточного направления.
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что силы ПВО также справились с ракетами над Тернопольской областью. Пока что сообщается, что жертв и разрушений нет. Информация уточняется, работают соответствующие службы.
В то же время мэр Львова Андрей Садовый успокоил горожан, написав у себя в Facebook, что в самом Львове взрывов не зафиксировано, но людям нужно оставаться в укрытиях.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 14:12
Тобто УПА-захисники відвели небезпеку від себе, а те що уламки падають на цивільних, то на то вони і витратний матеріал - українки ще народять.