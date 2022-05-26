Вторжением Путин перечеркнул все: сколько украинцев негативно относятся к России

Подавляющее большинство украинцев, а именно 92% после полномасштабного вторжения российских войск в Украину негативно относятся к России. Правда есть в Украине еще и 2% тех, кто, как и в довоенное время продолжает хорошо относиться к стране-агрессору. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 13 по 18 мая.

Флаги Украины и России. Фото: из открытых источников

Социологи обращают внимание на тот факт, что негативное отношение украинцев к России увеличивалось с каждым следующим месяцем российского вторжения. То есть, оно увеличивалось по нарастающей. При этом социологи отмечают, что несмотря на то, что РФ в начале февраля стянула свои войска практически по всей линии границы, это не смогло сразу переломить мнение украинцев. И 34% наших соотечественников в начале февраля всё ещё хорошо относились к России. Сейчас таких всего лишь 2%. А 92% плохо относятся к России.

Социологи разобрали, среди всего населения 2% — это примерно 500 000 человек, что есть довольно внушительным числом. Так несмотря на все те зверства, которые совершает агрессор, есть какая-то прослойка населения, которая позитивно относится к нему.

Также специалисты обращают внимание на то, что абсолютно во всех регионах негативно настроены к России. Если говорить более предметно, то на юге негативно настроены 90%, на востоке 85%. Скачок роста негатива здесь произошел просто огромный, потому что на юге в начале февраля было всего 45% людей, которые плохо относились к России, а на востоке таких было 53%. В то же время на сегодняшний день на востоке продолжает позитивно относиться к России 4% украинцев.

Есть у социологов и данные по тех гражданах, которые сейчас проживают на оккупированных территориях. Так 82% из них негативно относятся к России и только 6% положительно настроены к стране-агрессору.

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