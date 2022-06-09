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ВСУ уничтожили российский опорный пункт и три склада боеприпасов в Херсонской области

Преимущественная тактика врага – артиллерийско-минометные дуэли

сегодня, 12:50
Автор:

Денис
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Украинские защитники на юге нашей страны продолжают героически сражаться с армией оккупантов. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили российский опорный пункт и три склада боеприпасов в Херсонской области

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, в настоящее время противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны.

"Преимущественная тактика – артиллерийско-минометные дуэли, но иногда враг выходит и на стрелковые бои, пытаясь физически оттеснить наши подразделения с их позиций. Но без успеха – ретируется, оставляя убитых, раненых и поврежденную технику", — сообщает ОК "Юг". 

За предыдущие сутки армейская авиация ВСУ нанесла два удара по скоплению живой силы и по одному из опорных пунктов армии оккупантов в Херсонской области. 

Также воины-артиллеристы уничтожили 30 солдат противника, две единицы бронированной и четыре единицы автомобильной техники. 

Кроме того, в трех разных населённых пунктах Херсонской области уничтожены три полевые склада боеприпасов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Зеленского рассказали, нужно ли увеличивать темпы мобилизации. В Офисе президента считают, что можно уже запускать дифференцированный подход к мобилизации. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что советник главы ОП: какой "референдум" – ВСУ уже под Херсоном. Противник создает виртуальную реальность, отметил советник главы Офиса президента. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что риск наступления на два города юга остается, – Ким. Ситуация может очень быстро развиваться, отметил руководитель Николаевской областной военной администрации. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Генштаб: враг ищет слабые места в обороне Северодонецка, но безуспешно. Украинские воины также нанесли отражение противника в направлении Екатериновки, враг отошел. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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