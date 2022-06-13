ВСУ ударили по вражескому штабу, технике, живой силе и складу боеприпасов (ВИДЕО)

Нацгвардейцы обнаружили позиции оккупантов с помощью БПЛА, который им передали волонтеры. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, с помощью беспилотника гвардейцы обнаружили штаб противника, склад с боеприпасами, скопление техники и живой силы. Данные о противнике были переданы артиллеристам ВСУ и в результате точных ударов противник понес потери, а именно:

• склад боеприпасов;

• МТЛБ;

• легковой автомобиль — так называемый Z-мобиль;

• бронетехника противника;

• два армейских грузовика.

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлена работа наших воинов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что рост цен на продукты в Украине: что дорожает в супермаркетах. За последний месяц в Украине значительно изменились цены на некоторые продукты питания.

Читайте также о том, что полная перезагрузка: кто придет на смену "новым лицам" – как война изменит украинскую политику. Военные, волонтеры, журналисты вновь окажутся на первых позициях среди множества политических проектов.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что 110 сутки открытой войны России против Украины: главные выводы и прогнозы. Эксперты дали прогнозы относительно ситуации на фронте и обьяснили, почему россия меняет тактику и чем это грозит.

Также "Комментарии" сообщали о том, что посол рассказал, кто в ЕС помогает России покупать сотни БМП ежедневно. Посол Андрей Мельник раскритиковал Германию из-за импорта нефти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!