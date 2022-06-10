ВСУ ударили по базе "вагнеровцев" в "ЛНР": Гайдай рассказал о боях в области

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Украинские военные попали по позициям российских наемников на территории псевдореспублики "ЛНР", которую россия создала в 2014 году и признала ее "независимость". Об этом сообщил в эфире глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Известно, что ВСУ прицельными ударами нанесли сокрушительные разрушения на базе ППК "Вагнер" в Кадиевке. Среди выживших — один оккупант, по данным украинской стороны, остальные погибли под завалами. База военных была размещена на местном стадионе.

Прошлые сутки оккупанты прямыми ударами разбомбили Ледовый дворец в Северодонецке, где хранили гуманитарные грузы. Бои в Северодонецке и населённых пунктах Горной и Попаснянской общин продолжаются. Российские военные буряты отступают после атак ВСУ в городе.

"Россияне отчитываются, что якобы захватили город Северодонецк. Они оттащили оттуда свои подразделения с бурятами. Обстреливают очень мощно Лисичанск из большого калибра 203, 240 и бронебойными. Боев в окрестностях Лисичанска и в городе нет. Вода в реке Северский Донец упала внимательно смотрим на перемещение россиян. Возможно, захотят сделать переправу через реку. Если сравнивать потери с нашей стороны и российской, здесь нечего сравнивать — 1 к 10. Россияне несут гораздо больше потерь, чем украинцы", — говорит Сергей Гайдай.

Штурмы по направлению Ныркового и Николаевки ВСУ отбили и после огневого поражения оккупанты с потерями отошли. На Бахмутском направлении оккупанты бомбят из авиации. ВСУ уничтожили 10 танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника, сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".