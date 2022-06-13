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ВСУ продолжают уничтожать офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Бойцы ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 17:08
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

ВСУ продолжают уничтожать офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, украинские воины уничтожили еще пять офицеров армии захватчиков, а именно:

• капитан александр александров;

• командир десантно – штурмовой роты десантно – штурмового батальона 155 обрмп капитан андрей иванов;

• старший лейтенант максим селютин из орловской области;

• старший лейтенант андрей бобко из Твери;

• лейтенант дмитрий петров из марий эл;

• лейтенант максим моисеев из тамбовской области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что какое вооружение Северная Корея может предоставить россии, — военный обозреватель. Чем Северная Корея может помочь россии в войне с Украиной и почему Ким Чен Ын согласился. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что гонка вооружения в ядерных странах: эксперты говорят о тревожных сигналах. Страны наращивают свой ядерный арсенал впервые после холодной войны. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что на зло отцу: сын Лукашенко Коля и его одноклассница появились в нарядах в цвет флага Украины – ФОТО. В сети уже обсудили этот конфуз. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что суд запретил деятельность еще одной пророссийской партии: что известно. Деятельность пророссийской политической партии Социалисты в Украине запрещена. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2DkG-1aFWviyYi4OVcZu3ABwNCw5u1HLl3AUXbpMwQ1ec7h5kceBIG04w
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