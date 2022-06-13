ВСУ продолжают уничтожать офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, украинские воины уничтожили еще пять офицеров армии захватчиков, а именно:

• капитан александр александров;

• командир десантно – штурмовой роты десантно – штурмового батальона 155 обрмп капитан андрей иванов;

• старший лейтенант максим селютин из орловской области;

• старший лейтенант андрей бобко из Твери;

• лейтенант дмитрий петров из марий эл;

• лейтенант максим моисеев из тамбовской области.

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