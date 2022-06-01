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ВСУ продолжают уничтожать офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Украинские воины дают достойный отпор врагу

сегодня, 15:48
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ продолжают уничтожать офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, украинские воины уничтожили еще шестерых офицеров противника, а именно:

• командира взвода снайперов, старшего лейтенанта носкова андрея;

• старшего лейтенанта горлатых дмитрия;

• лейтенаната агарагимова аслана;

• лейтенанта ханнанова ильдара;

• командира минометной батареи старшего лейтенанта баира хандуева;

• капитана 3 ранга юрия кукушкина. 

"Встречайте русских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой.", — СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что полный обвал: в Украине резко упала цена главного продукта для борщевого набора. Сейчас украинские фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 грн/кг, отметили эксперты. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Германия обещает предоставить украинцам современные системы ПВО: что известно. Немецкие чиновники согласовали передачу вооружения Украине. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что у путина допустили встречу с Зеленским, но говорят, что есть одно условие. В кремле признают, что переговоры с Украиной не ведутся. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в РФ назвали сроки, на когда готовят "референдумы" по "присоединению" Донбасса, Херсонщины и Запорожья. В России не отказались от идеи аннексии части украинских территорий. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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