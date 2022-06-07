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ВСУ продолжают давить: оккупантов выбили с еще одного населенного пункта на Херсонщине

Как заявил советник главы ОП, это было не паническое бегство, а маневр

сегодня, 08:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники постепенно продавливают путь к временно оккупированному Херсону, от которого сегодня отделяет 30 км оккупированной территории. Так, понимая, что ВСУ вскоре разобьют российскую группировку, которая удерживала контроль над селом Благодатное, оккупантами было принято решение покинуть этот населенный пункт, чтобы избежать больших потерь и усиления группировки на другом направлении. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

ВСУ продолжают давить: оккупантов выбили с еще одного населенного пункта на Херсонщине

Бои в Херсонской области. Фото: из открытых источников

При этом Арестович уточнил, то, что российские войска оставили еще один населённый пункт в Херсонской области – это не показатель, что они панически отступают. Их позиции, как и раньше очень сильны. Выход из Благодатного – это тактический маневр, несмотря на то, что оно находится совсем близко к Херсону, всего в 30 км. Российское командование посчитало правильным усилить херсонское направление, правобережную группировку.                                                                                                                                               

По мнению эксперта, российские военных решили перебросить на другое направление, потому что идет контрнаступление ВСУ. При этом у россиян не оставалось другого выбора, кроме, как отступить, ведь украинская армия довольно серьезно "поднависла" и усилила давление.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cgxAh96XD54&feature=youtu.be
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