ВСУ наступают в Херсонской области: в ISW объяснили, почему России приходится отступать

Российское военное командование делает главный акцент в войне против Украины на захвате новых рубежей на Донбассе. Основные сил россиян сконцентрированы на востоке Украины. При этом территории, которые российские войска ранее контролировали на юге Украины, становятся уязвимыми для ВСУ. В итоге украинские защитники атакуют и освобождают все новые и новые населенные пункты в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучили военные специалисты американского Института изучения войны (ISW).

Херсонская область. Фото: GETTY

Также американские эксперты подтвердили информацию о том, что в Херсонской области ВСУ пошли в контрнаступление.

В ISW обращают внимание на один важный факт – контроль Херсонской области играет большое значение. На сегодняшний день – это единственный регион Украины, где российским захватчикам удалось закрепиться не только на правом, но и на левом берегах Днепра. Это важно в том смысле, что, если горячая фаза войны в Украине прекратится и российские оккупанты останутся на территории Херсонской области, то в будущем будет сохраняться вероятность, что Россия вновь предпримет попытку к наступлению с выгодных для себя позиций. Если же украинцы выбью россиян с Херсонской области, то уже у Украины будет сильнее позиция продолжить контрнаступление.

Этот стратегический расчет в принципе должен привести к тому, что Россия выделит достаточную боевую мощь для удержания Херсонщины. Но президент России Владимир Путин решил сосредоточить все силы и ресурсы, которые можно собрать, в попытке захватить Донбасс, что принесет ему в основном символические выгоды.

Как пишет ISW, успешные украинские контрнаступления в Херсонской области свидетельствуют о том, что украинское командование осознает эти реалии и использует уязвимые места, созданные решениями Путина.

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