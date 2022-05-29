ВСУ идут в наступление: оккупанты потеряли позиции на юге страны и отступили

Пока русские войска продолжают массово наступать на Донбассе, на юге Украины им пришлось занять оборонительную позицию. Однако под давлением украинских защитников долго продержаться россияне не смогли и отступили. Враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах неподалеку от населенного пункта Костромка. В настоящее время противник спешно пытается оперативно опрокидывать резервные силы, чтобы отразить утраченные позиции. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном своде Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении противник продолжает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов позиции сил обороны в Сумской области.

На Слобожанском направлении враг оказывает систематическое огневое влияние для недопущения дальнейшего продвижения наших подразделений в направлении Госграницы Украины. Принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.

В Харьковском направлении противник основные усилия сосредоточил на содержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Продолжил мероприятия дистанционного минирования местности на возможных направлениях действий Сил обороны.

В Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия сосредоточили на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления. Осуществляет восполнение потерь и запасов.

Совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе Довгенького.

На Донецком направлении противник ведет наступательные действия. Активно применяет силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении усиливает группировку. Применил штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Боброво враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. При поддержке огня минометов и артиллерии враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Удачи не имел, понес потери, отошел. Силами армейской авиации нанес авиаудары вблизи Яковлевки. На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не имел. На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий не проводил, производил обстрелы гражданской инфраструктуры по линии столкновения.

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