Враг массово поднял в небо авиацию: в Генштабе назвали причину

Российская армия в Украине продолжает массово наступать на Донбассе, однако подвергается сопротивлению украинских защитников и несет большие потери. Именно для того чтобы ускорить продвижение враг активизировал применение авиации практически по всем направлениям. Причиной активизации авиации также является то, что в РФ начали заканчиваться запасы высокоточного ракетного оружия. Страна-агрессор пытается использовать другие возможные способы и возможности, как нанести максимальный ущерб критически важным и военным объектам на территории Украины. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба в Facebook.

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, что на Северском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории российской федерации.

В Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населённого пункта Рубежное. Кроме того, враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имел.

На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий восстановления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.

При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека.

В Лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе населённого пункта Лиман. На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, российские кафиры ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери. На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки. В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.

В целях ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские кафиры формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.

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