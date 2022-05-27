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Война затягивается: в ГУР изменили прогноз

Планы российское военное руководство корректирует ежемесячно

сегодня, 10:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент РФ Владимир Путин не захочет сдавать свои позиции и отказываться от захватнических планов по Украине. Именно поэтому стоит ожидать, что активная фаза российско-украинской войны продлиться, как минимум до зимы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

Война затягивается: в ГУР изменили прогноз

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

В украинской разведке считают, что цель российских оккупантов в Украине сегодня не изменилась. Российское командование ставит задачу взять силы ООС на Донбасс в окружении, создав своего рода очередной котел, после чего продавить выход на админграницы Луганской и Донецкой областей.

При этом в ГУР Минобороны уточнили, что теперь Кремль не ставит определенных планов на долгую перспективу. Планирование идет не больше, чем на месяц. В разведке считают, что активные боевые действия затянутся в Украине, как минимум, до конца года. 

Скибицкий уточнил, что президент РФ Путин сегодня продолжает находиться в своем мире, отказываясь воспринимать реальность, а также отказываясь прислушиваться к тому, что говорят некоторые люди в его окружении. Он продолжает жить с маниакальной мыслью о восстановлении границ Российской империи. 

В разведке допускают, что развязка может наступить в сентябре или октябре. Эти сроки зависят не только от желания и планов Путина, но и от сопротивления украинской армии, от того, в каком состоянии будут силы нашей обороны и от того, как интенсивно Украине будут помогать ее союзники и партнеры. 

Читайте также на портале "Комментарии" — вблизи границ Харьковской и Донецкой области оккупанты потерпели поражение.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-tryvatyme-do-zymy-khersonshchyna/31870035.html
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