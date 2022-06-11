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Война в Украине накаляет весь мир: что происходит у Турции с Грецией – где еще может вспыхнуть

Противостояние Греции и Турции имело постоянный характер – это не только война столетней давности, о которой намекает официальная Анкара, но и кипрский конфликт и новейшее разделение акватории смежных морей

сегодня, 11:16
Автор:

Анастасия
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Греции прекратить вооружать острова в Эгейском море, не имеющие военного статуса, и соблюдать международные соглашения. Похоже, российско-украинская война разжигает прочие конфликты. Где еще может вспыхнуть?

Война в Украине накаляет весь мир: что происходит у Турции с Грецией – где еще может вспыхнуть

Греция и Турция

"Это противостояние и не перейдет в острую фазу"

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко акцентирует, что любой конфликт может порождать аналогичные противостояния в других сферах.

"Потому и российско-украинская война, которая сломала стереотипы о международной безопасности, обязательно спровоцирует другие конфликты. А точнее – она несет риски, что конфликты могут перерасти в военную фазу", – отмечает эксперт.

По его словам, противостояние Греции и Турции имело постоянный характер – это не только война столетней давности, о которой намекает официальная Анкара, но и киприйский конфликт и новейшее разделение акватории смежных морей.

"Понятно, что свои интересы есть у обеих сторон. И неспособность мировой системы разрешить эти конфликты плюс пример российской агрессии подталкивает к военному конфликту. Тем не менее мы имеем дело с цивилизационными странами, к тому же членами НАТО. Поэтому вероятно именно это противостояние и не перейдет в острую фазу", – считает эксперт.

"В Турции есть свое понимание морских границ"

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили напоминает, что конфликт между Турцией и Грецией начался раньше украинско-российской войны, и эскалации уже случались в 1974 году на Кипре. А в 90-х в Эгейском море.

"Греция считает данные острова своими на основании Конвенции ООН по морскому праву. Турция также апеллирует положениями этого документа, считая, что крайней точкой для отсчета ее территориального моря являются скалы в Эгейском море. Кроме того, в Турции есть свое понимание морских границ. Согласно доктрине голубой родины, эта страна претендует на обширные районы Черного и Средиземного морей, выступает за расширение присутствия в Красном море", – поясняет Георгий Кухалейшвили.

Он акцентирует, что украинско-российская война стала подтверждением для авторитарных государств, что международное право не работает и можно решить любой спор с соседним государством с помощью военной силы.

"Эскалации в виде новых военных провокаций возможны в конфликте Китая и Тайваня, если руководство острова объявит независимость, – считает эксперт. – В конфликте Индии и Пакистана, которые не могут поделить приграничные земли, Китая и Индии, у которых есть территориальные споры. Не говоря о странах Африки, где существует этническая чересполосица на территориях отдельных государств".



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