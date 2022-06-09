Война изменит весь мир, а не только Украину: почему это так – как заставить русских уйти

Российско-украинская война может повлиять на ход истории и изменить будущее планеты, считает американский журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман. Такое мнение он высказал в свежей колонке для New York Times. Согласны ли с такими утверждениями и приведенными в статье доводами? Что следует предпринять цивилизованному миру, чтобы россияне проиграли в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

К войне в Украине привел целый ряд причин

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик считает, что содержательная статья американского журналиста Томаса Л. Фридмана "Война в Украине всё ещё таит в себе сюрпризы…" – многопланова и даёт ценный материал для концептуального осмысления различных уровней и аспектов происходящих в настоящее время процессов в мире – и в Украине как одной из его важных составных частей.

По словам эксперта, нынешняя война в Украине явилась катализатором:

1. Ускорения исторически неизбежных (если не произойдёт глобальной ядерной катастрофы) процессов перехода экономик к экологически более чистым технологиям добычи и использования энергии (в частности к декарбонизации), хотя и через относительно краткий период временного сохранения сильной зависимости от нефти, газа и угля.

2. Регионализации хозяйственных и социально-политических комплексов в мире, т.е. отхода от "бескрайней и неуёмной" глобализации.

3. Крушения ряда традиционных исторически новых (появившихся в конце ХХ столетия) олигархических структур на фоне нового возвышения роли государства в экономике и политике.

4. Осознания роли оружия массового поражения как важнейшего фактора в мировой политике в установлении объективных границ возможного воздействия на те или иные государства, обладающие им.

5. Повышения уровня и степени государственного и корпоративного контроля за информационными потоками, основными процессами формирования мировоззрения граждан и подданных.

6. Нового пробуждения у народов духа солидарности, гражданственности и гуманизма, однако всё ещё при сохранении сильной зависимости от бытовых и иных "рутинных" сдерживающих факторов.

7. Формирования в ряде стран пока ещё латентных, недостаточно видимых социально-политических процессов, делающих в высокой степени вероятной траекторию развития этих стран и регионов по образцу событий конца Первой мировой войны (1917-1918 годов), неожиданных для организаторов и участников глобальных геополитических конфликтов и катастроф.

Попытки умиротворения, попытки договориться с Путиным приведут только к росту аппетитов агрессора

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев согласен с рядом аргументов и выводов, приведенных в этой статье New York Times.

"Действительно, каждая из крупных войны, в том числе Первая и Вторая мировая, приводили к глобальным изменениям. Это и логистика, и мировой туризм (эра реактивной авиации), ядерная энергетика. Многие вещи, которые предопределили экономику второй половины ХХ столетия. Точно так же влияют даже локальные войны, как та же Война судного дня в 1973-м, когда привела к нефтяному эмбарго арабских стран. Это сильно повлияла на изменение автомобильного рынка, рост цен на нефтепродукты. В 70-80-е годы это вылилось в политику экономии. Те же стандартные американские авто с литражом более 5 литров ушли в прошлое", – напоминает политолог.

По его словам, развязанная Россией война против Украины (а в нашем лице – против всего демократического мира) глобально повлияет на мировую экономику.

"Согласен с автором статьи, что происходящее приведет к декарбонизации, к стремлению заместить углеводороды альтернативными источниками энергии. Все прекрасно увидели, что Россия использует газ, энергетику вообще, как оружие для политического шантажа", – отмечает Андрей Золотарев.

При этом, продолжает он, мы видим, что в Европе друзья Путина никуда не делись. Просто они вынуждены под давлением общественного мнения, шокированного истинным лицом российской армии (та его наглядно продемонстрировала в ходе этой войны в Буче, Ирпене, Мариуполе и так далее), соблюдать политес.

"То, что СССР, а потом Россия десятками лет коррумпировали германский политикум – дает свои плоды, – считает эксперт. – Поэтому даже сейчас, после всех военных преступлений, совершенных и совершаемых Россией в Украине, из Европы слышаться голоса в стиле "надо сохранить лицо Путину". На что польский президент Анджей Дуда логично отметил, что это то же самое, как если бы предлагалось сохранить лицо Гитлеру во время Второй мировой".

Да, европейцы несут экономические издержки в результате санкционной политики против России. Но тут вопрос стоит ребром, уверен Андрей Золотарев. Лучше затянуть пояса сейчас, чем позволить РФ добиться одной из ее вожделенных целей – разрушения Евросоюза. Потому что Путин не остановится…

"Нельзя не согласиться с президентом Зеленским, который предупредил "покончат с нами – возьмутся за вас". Изменение мира путем войны – это ведь не только экономически аспекты. В данном случае это еще и попытка Путина навязать свои правила игры. Такая политика реванша за поражение СССР в "холодной войне". И стремление выстроить СССР 2.0, сделать из РФ сверхдержаву, выскочив из статуса региональной. Диктовать свою волю той же Европе, используя энергетические, политические, военные инструменты. Как минимум, сейчас речь идет о смене глобальной геополитической конфигурации. Много говорили о том, что эпоха однополярного мира идет к концу. Каждый это воспринял по-своему. Путин – как возможность нападения на Украину", – поясняет Андрей Золотарев.

Как этому можно противодействовать? Эксперт отмечает, что американцы, которые умеют выстраивать стратегические задачи, используют комплекс мер. От политических, санкционного давления, до военной и финансовой помощи Украине.

"Уже понятно, что остановить Путина можно только силой. Вопрос в том – есть ли у США и их европейских союзников достаточно ресурсов для того, чтобы мощно поддержать Украину в данной ситуации, – размышляет политолог. – Да, мы видим, что идет поддержка, подписан закон о ленд-лизе. Но пока на фоне сильных слов – недостаточно сильные действия. Нам дают всего четыре пусковых установки HIMARS, а украинская армия нуждается в сотнях таких видов вооружения. Те 200 тысяч снарядов, что нам передали США, это для той сотни гаубиц, что получила Украина – на неделю-полторы боев. А вопросы обслуживания? Между тем, из-за широкомасштабной российской агрессии Украина, которая имела бездефицитный бюджет в январе, сейчас имеет минус 5 млрд разницы между доходам и расходами. В ближайшие месяцы 70% может составлять внешняя помощь. Но Запад должен понимать, что, поддерживая Украину, он, прежде всего, решает и свои проблемы. Ведь попытки умиротворения, попытки договориться с Путиным приведут только к росту аппетитов агрессора. И ничем хорошим для "миротворцев" типа Макрона и Шольца это не закончится".

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