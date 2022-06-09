Война изменит весь мир, а не только Украину: почему это так – как заставить русских уйти

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Кравцев Сергей
Российско-украинская война может повлиять на ход истории и изменить будущее планеты, считает американский журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман. Такое мнение он высказал в свежей колонке для New York Times. Согласны ли с такими утверждениями и приведенными в статье доводами? Что следует предпринять цивилизованному миру, чтобы россияне проиграли в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.
Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик считает, что содержательная статья американского журналиста Томаса Л. Фридмана "Война в Украине всё ещё таит в себе сюрпризы…" – многопланова и даёт ценный материал для концептуального осмысления различных уровней и аспектов происходящих в настоящее время процессов в мире – и в Украине как одной из его важных составных частей.
По словам эксперта, нынешняя война в Украине явилась катализатором:
1. Ускорения исторически неизбежных (если не произойдёт глобальной ядерной катастрофы) процессов перехода экономик к экологически более чистым технологиям добычи и использования энергии (в частности к декарбонизации), хотя и через относительно краткий период временного сохранения сильной зависимости от нефти, газа и угля.
2. Регионализации хозяйственных и социально-политических комплексов в мире, т.е. отхода от "бескрайней и неуёмной" глобализации.
3. Крушения ряда традиционных исторически новых (появившихся в конце ХХ столетия) олигархических структур на фоне нового возвышения роли государства в экономике и политике.
4. Осознания роли оружия массового поражения как важнейшего фактора в мировой политике в установлении объективных границ возможного воздействия на те или иные государства, обладающие им.
5. Повышения уровня и степени государственного и корпоративного контроля за информационными потоками, основными процессами формирования мировоззрения граждан и подданных.
6. Нового пробуждения у народов духа солидарности, гражданственности и гуманизма, однако всё ещё при сохранении сильной зависимости от бытовых и иных "рутинных" сдерживающих факторов.
7. Формирования в ряде стран пока ещё латентных, недостаточно видимых социально-политических процессов, делающих в высокой степени вероятной траекторию развития этих стран и регионов по образцу событий конца Первой мировой войны (1917-1918 годов), неожиданных для организаторов и участников глобальных геополитических конфликтов и катастроф.
Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев согласен с рядом аргументов и выводов, приведенных в этой статье New York Times.
По его словам, развязанная Россией война против Украины (а в нашем лице – против всего демократического мира) глобально повлияет на мировую экономику.
При этом, продолжает он, мы видим, что в Европе друзья Путина никуда не делись. Просто они вынуждены под давлением общественного мнения, шокированного истинным лицом российской армии (та его наглядно продемонстрировала в ходе этой войны в Буче, Ирпене, Мариуполе и так далее), соблюдать политес.
Да, европейцы несут экономические издержки в результате санкционной политики против России. Но тут вопрос стоит ребром, уверен Андрей Золотарев. Лучше затянуть пояса сейчас, чем позволить РФ добиться одной из ее вожделенных целей – разрушения Евросоюза. Потому что Путин не остановится…
Как этому можно противодействовать? Эксперт отмечает, что американцы, которые умеют выстраивать стратегические задачи, используют комплекс мер. От политических, санкционного давления, до военной и финансовой помощи Украине.
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