Военный эксперт назвал причину, почему России важно захватить Северодонецк

Путин и другие спикеры Кремля постоянно рассказывают о важности так называемой "спецоперации" в Украине, но до сих пор ни о какой победе никто не может объявить, идут бои, ежедневно гибнут сотни российских солдат и офицеров. Захват Северодонецка, как одного из знаковых городов Донбасса, был бы той самой быстрой победой, о которой российские пропагандисты могли бы рассказывать со всех телеэкранов. Поэтому российской армии поставлена задача – окружить Северодонецк. На это сегодня брошены основные силы врага. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил эксперт Николай Сунгуровский.

Северодонецк. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, спустя некоторое время российские захватчики поняли, что одновременно атаковать и Попасную, и Северодонецк бесперспективно. Для достижения успеха пойдет много времени и сил. Поэтому приняли решение сосредоточить основные усилия на взятии Северодонецка.

Николай Сунгуровский высоко оценил оборонительные действия ВСУ. То, что на некоторых позициях украинские защитники отступили – это не признак панических настроений в рядах ВСУ, это тактика, чтобы сохранить боеспособность наших войск, сберечь живую силу.

По словам эксперта, россияне атакуют Северодонецк из самого разного оружия, используя тактику "выжженной земли".

Сунгуровский добавил, что российские войска несут очень большие потери, наступая большими силами, но все равно не прекращают идти к поставленной российским командованием цели.

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