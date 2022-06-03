Военные ВСУ приступили к обучению на HIMARS: в США рассказали, когда их ждать на фронте

Украинские защитники начали обучение на современных многофункциональных американских комплексах HIMARS. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал американский журналист, освещающий новости Пентагона, Мэтт Сейлор в Twitter.

Американские комплексы HIMARS. Фото: LOCKHEED-MARTIN

Чиновники в Вашингтоне подтвердили информацию о том, что украинские защитники уже отрабатывают нанесение прицельных ударов с установок HIMARS. При этом чиновник отметил, что американские инструкторы обучают украинские военных не на территории Украины. Место и страна, где проходят обучения, по естественным причинам не была названа. Она засекречена.

В США считают, что обучение не займут много времени и уже спустя три недели украинцы смогут работать на новой установке.

Отметим, американские установки HIMARS очень хорошо зарекомендовали себя, когда США проводили военные действия в Ираке в 2003 году. А также во время боевых действий в Персидском заливе. Дальность стрельбы из этой установки достигает 300 км. При этом в СМИ везде сообщается, что Украина получить комплексы с дальностью стрельбы до 80 км. Так или это – вскоре станет понятно на поле боя.

В Офисе президента рассчитывают, что новое вооружение от союзников поможет украинскому народу не только усилить оборонительную операцию, но и перейти к контрнаступлению, чтобы освободить захваченные украинские территории. Без дальнобойной артиллерии это сделать было практически невозможно.

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