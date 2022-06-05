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Военная помощь США: в Украину направляются вертолеты МИ-17(ФОТО)

Вертолеты уже загружают на базе ВВС США

сегодня, 17:45
Автор:

Лиля Воробьева
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США передадут очередную помощь Украине В скором времени в Украину прибудут вертолеты МИ-17. Об этом в Телеграмме сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Военная помощь США: в Украину направляются вертолеты МИ-17(ФОТО)

США предоставит вертолеты МИ-17 (фото из открытых источников)

Чиновник опубликовал фото вертолетов Ми-17 для Украины, уже загружаемых на базе ВВС США. В сообщении под фото Андрей Ермак написал, что вертолеты "Хорошие птички".

Также "Комментарии" сообщали о том, что могут союзники принять кардинальные меры в войне против РФ. Министр обороны США (глава Пентагона) Ллойд Остин сообщил, что приедет с визитом в Брюссель для обсуждения оборонных вопросов Украины. Это будет третья встреча министров обороны стран НАТО и союзников в формате Рамштайн (первая прошла в немецком Рамштайне 26 апреля очно, вторая состоялась 23 мая в онлайн-формате на уровне министров обороны 44 стран). Какие ожидания от нее? Могут ли союзники Украины предпринять кардинальные меры с целью победы над Россией? По мнению политического эксперта, дипломата Вадима Трюхана, третья встреча министров обороны государств, фактически сформировавших в конце апреля антипутинскую коалицию, станет знаковой. Он напоминает, что очень мало времени прошло после второй встречи в формате Рамштайн – всего три полных недели. И, соответственно, надеяться на революционные решения Рамштайна-3 о поставках нового оружия, после "Гарпунов" и HIMARS не приходится. Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец заявляет Первый Рамштайн высоко поднял планку и задекларировал определенные цели по военной помощи Украине. Но ни ленд-лиз, ни другая военная помощь пока не работают так, как должны.


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Источник: https://t.me/ermaka2022/681
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