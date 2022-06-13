Вертолеты и штурмовики ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов на юге Украины: подробности

Украинские военные продолжают героически сражаться с противником. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

По данным наших военных, на юге Украины противник продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, активных наступательных действий не ведет.

"Противостояние в основном происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем, задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия.", — ОК "Юг".

В тоже время, отмечается, что враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха.

"В течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем были нанесены мощные удары по вражеским позициям", — ОК "Юг".

Поражено скопление противника и склад боеприпасов.

Подтвержденные потери противника на юге нашей страны за прошедшие сутки составляют:

• 22 оккупанта;

• три танка Т-62;

• две БМП;

• три единицы автомобильной техники.

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