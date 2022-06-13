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Вертолеты и штурмовики ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов на юге Украины: подробности

На юге Украины противник продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны

сегодня, 10:38
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают героически сражаться с противником. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

Вертолеты и штурмовики ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов на юге Украины: подробности

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

По данным наших военных, на юге Украины противник продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, активных наступательных действий не ведет.

"Противостояние в основном происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем, задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия.", — ОК "Юг". 

В тоже время, отмечается, что враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха. 

"В течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем были нанесены мощные удары по вражеским позициям", — ОК "Юг".

Поражено скопление противника и склад боеприпасов. 

Подтвержденные потери противника на юге нашей страны за прошедшие сутки составляют:

• 22 оккупанта;

• три танка Т-62;

• две БМП;

• три единицы автомобильной техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что везет в Киев трио Шольц, Макрон и Драги – какая истинная цель поездки. Европейскими лидерами может быть предложена Украине формула мира "Минск-3". 

Читайте также о том, что Подоляк рассказал, готовилась ли Украина к войне. Украинская разведка и руководство знало, что у россии есть планы по вторжению и готовились к защите. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на Харьковщине и Северодонецке у врага частичный успех: куда удалось продвинуться агрессору. Российские оккупанты закрепились на новых позициях. 

Также "Комментарии" писали о том, что еще один европейский лидер поддержал призыв Макрона "не унижать Россию". В Европе заявили, что Россия никуда не исчезнет после войны. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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