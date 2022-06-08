Венедиктова рассказала, сколько открыто производств по госизмене и коллаборационизму

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, в настоящее время открыто более тысячи производств по статье 111 Уголовного кодекса "Государственная измена" и более тысячи по статье 111 -1 УК Украины " Коллаборационистская деятельность". Объявлено об измене более 250 подозреваемым, из них 73 правоохранителя. По делам об измене есть несколько приговоров суда, в том числе военным, кто в 2014 году перешел на сторону россии и в 2022 попал в плен. Санкция статьи 111 — после изменений в законодательство – пожизненное заключение с конфискацией имущества, по статье 111-1 – максимальное наказание до 15 лет.

Фото Телеграм Мариупольский горсовет

За совершение военных преступлений уже прокуроры открыли более 16 тысяч производств и 8000 причастных к ним дел. Но количество дел ежедневно увеличивается, ведь война продолжается, а на деоккупированных территориях продолжаются расследования. В настоящее время три приговора военнопленным, восемь дел находятся на рассмотрении суда, пока есть 104 подозреваемых в военных преступлениях.

Генпрокурор привела пример работы прокуроров по расследованию преступлений оккупантов в Черниговской области. Там в поселке Ягодное с 3 по 30 марта в школьном подвале площадью 197 м2 россияне содержали более 360 жителей села. 10 человек скончались от ужасных условий. Возраст заложников от 1,5 месяцев до 93 лет. 16 гражданских оккупанты расстреляли. Прокуроры идентифицировали девять преступников и сообщили им подозрения заочно.

Прокуратура уже открыла производство против военно-политического руководства россии за военную агрессию против Украины. Мандат на привлечение к ответственности президента (верховного главнокомандующего), премьера и министра иностранных дел рф за преступления против человечности по принципу общей ответственности есть у Международного уголовного суда. Украина будет подавать все доказательства преступлений россиян, заявки на розыск и задержание военных преступников во все международные инстанции.

Как писал портал "Комментарии", городской голова рассказал, как живет Мелитополь под оккупацией.

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