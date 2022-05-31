Ведущий специалист ДП "Антонов" разоблачен за поддержку врага: подробности

Представители контрразведки СБУ и специалисты подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачили одного из ведущих инженеров-конструкторов ГП "Антонов". Специалист этого отечественного предприятия находил повод публично оправдывать военные преступления русских захватчиков и агитировал знакомых поддерживать действия вражеской армии.

Задержанный поддерживал армию противника (фото kobl.gp.gov.ua)

Об этом сообщают Киевская областная прокуратура и пресс-центр СБУ.

Подозреваемый систематически распространял в социальных сетях публикации соответствующего толка, прославляя русских оккупантов.

"По данным следствия, в течение марта-апреля 2022 года житель Ирпеня, имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ и оправдывание ее вооруженной агрессии против Украины", — рассказывают представители Киевской областной прокуратуры

Злоумышленник на карте Украины, которую представлял в своих публикациях, показывал, что часть украинских земель как будто уже принадлежит государствам-соседям. "Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде" – именно такие лозунги содержались в публикациях подозреваемого украинца.

Сотрудники СБУ имеют данные, что этот специалист не раз писал обращение к президенту России, прося предоставить ему гражданство другой страны.

Когда специалисты прокуратуры проводили обыск, нашли и изъяли у злоумышленника компьютеры и другую технику, мобильные аппараты, которые он использовал, занимаясь противоправной деятельностью. Фотографии и видеоматериалы, которые содержали антиукраинский контент. Об этом рассказали киевские прокуроры. Еще найдено немало конструкторской документации, имеющей отношение к строительству самолетов.

Житель Ирпеня уже проинформирован о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Теперь виновному может быть предусмотрено наказание — это ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без конфискации.

Сейчас в суде находится ходатайство о том, какая мера пресечения ему должна быть избрана.

Напомним, что Комментарии информировали о том, что Украинские десантники уничтожили инженерное подразделение кафиров (ФОТО).

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