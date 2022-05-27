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Вблизи границ Харьковской и Донецкой области оккупанты потерпели поражение, – ISW

По оценкам экспертов, скорее всего, российские войска в оккупированных районах южного направления готовят "третью линию обороны"

сегодня, 07:48 comments1464
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские военные пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма, но благодаря эффективным действиям украинских защитников действия российских захватчиков не увенчались успехом. При этом россияне не перестают массово наступать по линии от Попасной к Бахмуту. Но и здесь сталкивают с сопротивлением ВСУ. Именно поэтому темпы российского наступления по этому направлению в ближайшее время снизятся до минимальных. Главная причина – очень большие потери в живой силе и военной технике. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Американском институте изучения войны (ISW).

Вблизи границ Харьковской и Донецкой области оккупанты потерпели поражение, – ISW

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

Согласно данным ISW, российские войска взяли под контроль более 95% Луганской области и, вероятно, их целью является завершить захват Северодонецка в ближайшие дни.                                                                                                

Захватчики продолжили осаду Северодонецка и, вероятно, стремятся полностью оцепить район Северодонецк-Лисичанск в ближайшие дни.

Они настойчиво продвигаются на юг и запад от Попасной к Бахмуту, но темпы продвижения россиян, вероятно, будут замедляться, когда они будут приближаться к самому городу.

По оценкам экспертов, скорее всего, российские войска в оккупированных районах южного направления готовят "третью линию обороны", чтобы закрепить долгосрочный контроль над регионом и готовиться к отражению возможных будущих украинских контрнаступлений.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-26
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