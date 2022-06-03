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В Запорожской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов и наблюдательные пункты оккупантов

В Бердянском порту произошло большое количество взрывов

сегодня, 11:23
Автор:

Денис
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Защитники Украины на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

В Запорожской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов и наблюдательные пункты оккупантов

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным Ткачука, за прошедшие сутки (2 июня) нашим воинам удалось уничтожить:

28 лиц личного состава противника (еще 41 был ранен);

• три танка;

• семь боевых бронированных машин (одна единица захвачена);

• семь единиц автомобильной техники;

• два вражеских миномета. 

Кроме того, защитники Украины уничтожили вражеский склад боеприпасов и два наблюдательных пункта. 

"В Бердянском порту произошло большое количество взрывов. Причины их возникновения достоверно неизвестны, вероятно оккупанты не придерживались мер безопасности во время разгрузки взрывоопасных предметов.", — отметил Ткачук. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Путина поставили ультиматум Украине, в противном случае угрожают покончить с суверенитетом. По словам зампреда Совбеза РФ, некоторое время назад Украина проявила желание "договариваться по ключевым моментам, причём на относительно, на наш взгляд, реалистической позиции". 

Читайте также о том, что ни одна из стратегических целей рф не была достигнута, — британская разведка о 100 днях войны. Разведка Британии считает, что россия не достигла своих целей по захвату украинских территорий. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинские патриоты уничтожают врагов в оккупированном Мелитополе: сколько убито захватчиков. По словам мэра Федорова, с начала оккупации около 500 человек в городе задержали. 

Также "Комментарии" информировали о том, что украинский музыкант рассказал, как убирал трупы мирных жителей в освобожденных от оккупантов городах. Музыкант продолжает помогать людям и сейчас. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/1016302575918279
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