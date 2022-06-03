В Запорожской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов и наблюдательные пункты оккупантов

Защитники Украины на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным Ткачука, за прошедшие сутки (2 июня) нашим воинам удалось уничтожить:

28 лиц личного состава противника (еще 41 был ранен);

• три танка;

• семь боевых бронированных машин (одна единица захвачена);

• семь единиц автомобильной техники;

• два вражеских миномета.

Кроме того, защитники Украины уничтожили вражеский склад боеприпасов и два наблюдательных пункта.

"В Бердянском порту произошло большое количество взрывов. Причины их возникновения достоверно неизвестны, вероятно оккупанты не придерживались мер безопасности во время разгрузки взрывоопасных предметов.", — отметил Ткачук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Путина поставили ультиматум Украине, в противном случае угрожают покончить с суверенитетом. По словам зампреда Совбеза РФ, некоторое время назад Украина проявила желание "договариваться по ключевым моментам, причём на относительно, на наш взгляд, реалистической позиции".

Читайте также о том, что ни одна из стратегических целей рф не была достигнута, — британская разведка о 100 днях войны. Разведка Британии считает, что россия не достигла своих целей по захвату украинских территорий.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинские патриоты уничтожают врагов в оккупированном Мелитополе: сколько убито захватчиков. По словам мэра Федорова, с начала оккупации около 500 человек в городе задержали.

Также "Комментарии" информировали о том, что украинский музыкант рассказал, как убирал трупы мирных жителей в освобожденных от оккупантов городах. Музыкант продолжает помогать людям и сейчас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!