В Запорожской области ВСУ уничтожили два российских склада боеприпасов и грузовик с боекомплектом

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на протяжении предыдущих суток (3 июня) нашим воинам на Запорожском направлении удалось уничтожить:

• 20 лиц личного состава противника (еще 14 были ранены);

• один танк;

• одну боевую бронированную машину;

• 17 единиц автомобильной техники.

Кроме того, уничтожено один наблюдательный пункт, два вражеских склада боеприпасов и грузовой автомобиль с боекомплектом в городе Пологи.

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