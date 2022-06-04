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В Запорожской области ВСУ уничтожили два российских склада боеприпасов и грузовик с боекомплектом

ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 20:05
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

В Запорожской области ВСУ уничтожили два российских склада боеприпасов и грузовик с боекомплектом

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на протяжении предыдущих суток (3 июня) нашим воинам на Запорожском направлении удалось уничтожить:

• 20 лиц личного состава противника (еще 14 были ранены);

• один танк;

• одну боевую бронированную машину;

• 17 единиц автомобильной техники.

Кроме того, уничтожено один наблюдательный пункт, два вражеских склада боеприпасов и грузовой автомобиль с боекомплектом в городе Пологи. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинка завоевала сразу три "золота" на Чемпионате Европы. Украинцы показали хорошие результаты на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

Читайте также о том, что 101 сутки полномасштабной войны: какая ситуация на фронтах. ВСУ отбивают атаки оккупантов и наносят урон врагу. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что сотрудничество с врагом: известно сколько дел открыто против бывших полицейских. Игорь Клименко заявил, что полицейские должны были прибыть в определенное место дислокации. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что российский канал подтвердил, что оккупанты воруют с Украины металл и зерно (ВИДЕО). На российском федеральном канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/754213159072916
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