В Запорожской области украинские воины уничтожили много реактивной артиллерии оккупантов

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на протяжении предыдущих суток (6 июня) украинским воинам удалось уничтожить:

• 14 лиц личного состава противника (еще восемь были ранены);

• пять реактивных систем залпового огня "Град";

• две боевых бронированных машины;

• четыре единицы автомобильной техники.

• беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Кроме того, нашим воинам удалось захватить один вражеский танк и одну боевую бронированную машину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ситуация на северной границе: оккупанты стреляют по Сумщине и по российским селам (Фото). Сумская область: продолжаются обстрелы со стороны россии украинских пограничных населенных пунктов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что в СНБО ответили на новые угрозы Путина. Данилов пояснил, что кремлевский диктатор предлагает, чтобы Украина не получала оружие, сдалась и подписала капитуляцию. Читайте об этом подробно в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что российское командование бросает в бой новые человеческие ресурсы: что происходит на Луганщине. За областной город Северодонецк продолжаются уличные бои: ситуация тяжелая. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировал о том, что артиллерия уже не справляется: в Генштабе назвали направление, где враг одновременно задействовал и самолеты, и вертолеты. На Донецком направлении врагу не удается усилить наступление. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!