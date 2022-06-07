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В Запорожской области украинские воины уничтожили много реактивной артиллерии оккупантов

Бойцам ВСУ удалось "затрофеить" две единицы техники противника

сегодня, 10:24
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

В Запорожской области украинские воины уничтожили много реактивной артиллерии оккупантов

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на протяжении предыдущих суток (6 июня) украинским воинам удалось уничтожить:

• 14 лиц личного состава противника (еще восемь были ранены);

• пять реактивных систем залпового огня "Град";

• две боевых бронированных машины;

• четыре единицы автомобильной техники. 

• беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10". 

Кроме того, нашим воинам удалось захватить один вражеский танк и одну боевую бронированную машину. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ситуация на северной границе: оккупанты стреляют по Сумщине и по российским селам (Фото). Сумская область: продолжаются обстрелы со стороны россии украинских пограничных населенных пунктов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в СНБО ответили на новые угрозы Путина. Данилов пояснил, что кремлевский диктатор предлагает, чтобы Украина не получала оружие, сдалась и подписала капитуляцию. Читайте об этом подробно в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что российское командование бросает в бой новые человеческие ресурсы: что происходит на Луганщине. За областной город Северодонецк продолжаются уличные бои: ситуация тяжелая. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировал о том, что артиллерия уже не справляется: в Генштабе назвали направление, где враг одновременно задействовал и самолеты, и вертолеты. На Донецком направлении врагу не удается усилить наступление. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/582099623237488
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