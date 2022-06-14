В Запорожской области украинские воины уничтожили два вражеских наблюдательных пункта и склад боеприпасов

Подразделения Сил обороны на Запорожском направлении продолжают удерживать границы обороны и защищать нашу землю от оккупантов. Об этом сообщается на странице Сил обороны Запорожского края в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Сообщается, что по состоянию на 23 часа 13 июня оперативная обстановка на юго-восточном направлении существенных изменений не претерпела.

"Враг активных боевых действий не производил. Основные усилия сосредотачивались на удержании ранее захваченных территорий, огневом поражении позиций наших войск, рассредоточены сил во избежание огневого поражения со стороны наших войск", — сообщают Силы обороны.

На протяжении предыдущих суток (13 июня) украинским воинам удалось уничтожить:

• 6 лиц личного состава противника (еще 18 были ранены);

• одну боевую бронированную машину;

• три единицы автомобильной техники.

Кроме того, на Запорожском направлении удалось уничтожить еще один российский склад боеприпасов и два наблюдательных пункта.

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