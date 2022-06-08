В Запорожской области начались стычки между предателями: что известно

Коллаборанты начали устраивать стычки между собой за власть в части Запорожской области, которая сегодня находится под оккупацией захватчиков россии. Такую информацию сообщил глава Запорожской областной Военной администрации Александр Старух.

Предатели боятся за свою жизнь (фото из открытых источников)

По словам чиновника, те, кто начал помогать врагу, уже об этом пожалели. Теперь они устраивают стычки между собой и планируют бежать в оккупированный Крым.

"Те, кто решил помогать врагу, уже начали об этом жалеть. Из-за жажды наживы и власти, среди коллаборантов начались столкновения. Об этом свидетельствует появление случаев с подрывами и взрывами на оккупированных территориях. Предатели боятся за свою жизнь и теперь мечтают убежать из нашей области" в Крым", — сообщил чиновник.

Кроме того, он рассказал, что в регионе прошла ротация войск оккупантов.

"Оказалось, что войска РФ с конца прошлой недели проводят ротацию. Вместо тех, кто совершал беспорядки на оккупированных территориях, на территорию зашли свежие силы, преимущественно выходцы из ДНР", — сообщил Старух.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Славянском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке к наступательным действиям. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ. По данным Генштаба, на Славянском направлении украинские воины успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. В свою очередь, кафиры сосредоточивают усилия на подготовке для последующих наступательных действий.

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