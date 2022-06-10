В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику и боеприпасы

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Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику армии оккупантов. Об этом сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем официальном Telegram-канале.
ВСУ. Фото из открытых источников
Как рассказал Куртев, ситуация на Запорожском направлении остается неизменной. По-прежнему основные силы оккупантов сосредотачиваются в районе Орехова и Гуляйполя.
"За прошедшие сутки враг активных боевых действий не вел, но пытался сковать силы наших защитников и поэтому систематически обстреливал позиции украинских подразделений", — Куртев.
В тоже время наши воины за прошедшие сутки (10 июня) смогли уничтожить:
• 16 лиц личного состава противника (еще семеро были ранены);
• вражеский склад боеприпасов;
• танк;
• гаубицу
• боевую бронированную машину;
• миномет;
• автомобильную технику.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в ЕС подготовили план А и план Б для Украины: что они означают. План Б предусматривает, что условия будут выдвинуты уже сейчас, и до их выполнения Украина будет "кандидатом в кандидаты".
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Сайт "Комментарии" информировал о том, что известный юрист Ольга Гутовская в Лондонском суде добилась ареста владельца украинского банка-банкрота. Суд выдал ордер на арест владельца украинского банка-банкрота "Фортуна" Сергея Тищенко.
Также "Комментарии" сообщали о том, что саммит НАТО: чего ожидать Украине и миру. Эксперты рассказали, почему участие делегации от Украины в саммите НАТО важно для нашего государства, а также озвучили прогнозы по поводу будущих решений.
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