В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику и боеприпасы

Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику армии оккупантов. Об этом сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем официальном Telegram-канале.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как рассказал Куртев, ситуация на Запорожском направлении остается неизменной. По-прежнему основные силы оккупантов сосредотачиваются в районе Орехова и Гуляйполя.

"За прошедшие сутки враг активных боевых действий не вел, но пытался сковать силы наших защитников и поэтому систематически обстреливал позиции украинских подразделений", — Куртев.

В тоже время наши воины за прошедшие сутки (10 июня) смогли уничтожить:

• 16 лиц личного состава противника (еще семеро были ранены);

• вражеский склад боеприпасов;

• танк;

• гаубицу

• боевую бронированную машину;

• миномет;

• автомобильную технику.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в ЕС подготовили план А и план Б для Украины: что они означают. План Б предусматривает, что условия будут выдвинуты уже сейчас, и до их выполнения Украина будет "кандидатом в кандидаты".

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что известный юрист Ольга Гутовская в Лондонском суде добилась ареста владельца украинского банка-банкрота. Суд выдал ордер на арест владельца украинского банка-банкрота "Фортуна" Сергея Тищенко.

Также "Комментарии" сообщали о том, что саммит НАТО: чего ожидать Украине и миру. Эксперты рассказали, почему участие делегации от Украины в саммите НАТО важно для нашего государства, а также озвучили прогнозы по поводу будущих решений.

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