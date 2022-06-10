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В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику и боеприпасы

Ситуация на Запорожском направлении остается неизменной

сегодня, 14:04
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику армии оккупантов. Об этом сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем официальном Telegram-канале. 

В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику и боеприпасы

ВСУ. Фото из открытых источников

Как рассказал Куртев, ситуация на Запорожском направлении остается неизменной. По-прежнему основные силы оккупантов сосредотачиваются в районе Орехова и Гуляйполя.

"За прошедшие сутки враг активных боевых действий не вел, но пытался сковать силы наших защитников и поэтому систематически обстреливал позиции украинских подразделений", — Куртев. 

В тоже время наши воины за прошедшие сутки (10 июня) смогли уничтожить:

• 16 лиц личного состава противника (еще семеро были ранены);

• вражеский склад боеприпасов;

• танк;

• гаубицу 

• боевую бронированную машину;

• миномет;

• автомобильную технику.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в ЕС подготовили план А и план Б для Украины: что они означают. План Б предусматривает, что условия будут выдвинуты уже сейчас, и до их выполнения Украина будет "кандидатом в кандидаты". 

Читайте также о том, что будет ли решение Думы о непризнании независимости Литвы иметь правовые последствия. Как повлияет решение Госдумы россии на Литовскую республику с учетом международного права. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что известный юрист Ольга Гутовская в Лондонском суде добилась ареста владельца украинского банка-банкрота. Суд выдал ордер на арест владельца украинского банка-банкрота "Фортуна" Сергея Тищенко. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что саммит НАТО: чего ожидать Украине и миру. Эксперты рассказали, почему участие делегации от Украины в саммите НАТО важно для нашего государства, а также озвучили прогнозы по поводу будущих решений. 


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Источник: https://t.me/kurtievofficial
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